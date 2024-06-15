啦啦隊還是林襄最猛！穿國王的內衣 12萬人驚叫：微肉的襄最可怕
啦啦隊尤物、「小龍女」林襄人氣沸騰，工作邀約接踵而至，身高160公分的她，忙到體重不到40公斤，她將在7月10日發行第一本日本版實體寫真集《襄水》，昨（14）日釋出多張唯美作品，其中一張穿上情趣內衣，遊走尺度邊緣，本人透露是2年前拍攝，襄民（粉絲暱稱）驚呼：「原來最可怕的是微肉的林襄！」
記者楊穎軒／綜合報導
林襄在粉專搶先曝光最新寫真照，她一頭及腰長髮微濕，眼色迷濛，嘴唇微張，穿一件藍色碎花點綴的Bra和丁字褲，衣料全採透膚設計，讓重點部位忽隱忽現，皮膚上還有水珠，林襄擺出撩人POSE，32E胸型乍洩，馬甲線、零贅肉柳腰和翹臀一覽無餘，狀態無懈可擊。
2年前，林襄的身材還不像今日骨感，成品性感不流俗，貼文發布不到半天，高達12萬人按讚，留言區驚呼連連，「太誇張了」、「這張好有肉感」、「偷偷放大的舉手」、「都說林襄瘦得可怕，原來最可怕的是微肉的林襄！快快把肉長回來」、「真的太扯了」、「夭壽喔」、「我螢幕辣爆了」、「這能播嘛」、「天啊！這哪受得了！」
經紀人兼攝影師莉奈表示，林襄日本版寫真集《襄水》與前兩本書的視覺截然不同，新作挑戰「最性感的林襄」，文案描述：「做自己表現自己，每個人獨一無二的香氣，是可以讓人記住的，透過照片，彷彿被味道侵略，汗水濕潤感搭配女性的曲線，紀錄每個影像，聞到每個情緒。」作品營造一種讓讀者感覺林襄就在身邊的氛圍與氣息。
據了解，林襄日本版寫真集資訊一發布，立即引起廣大日本粉絲迴響，已經拿下各大網路書店預購排行榜第一名。