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台中女警遭影射下海賣淫！分局震怒查散播者　特斯拉哥緊急下架

▲化名「特斯拉哥」的帳號在社群影射台中女警下海賣淫，第五分局震怒查散播者，影片已緊急下架。（圖／翻攝「特斯拉哥」粉專）
▲化名「特斯拉哥」的帳號在社群影射台中女警下海賣淫，第五分局震怒查散播者，影片已緊急下架。（圖／翻攝「特斯拉哥」粉專）

社會組/綜合報導

近期一名自稱「特斯拉哥」的粉專帳號，在各大社群平台發布性交易影片，其中1支註明「台中北屯、第X分局交警、28歲」，影射為第五分局引發熱議。對此，第五分局表嚴正駁斥，表示清查局內並無特徵相符的女性員警，後續將積極蒐證查出幕後發布者，依法嚴辦。消息曝光後，特斯拉哥緊急下架影片，目前在社群上已找不到該支影片。

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翻開化名「特斯拉哥」的帳號，發現他在社群發布多支性交易短片，地點均已台中市區為主，並標明其職業身份，包含護理師、小學老師、大學生等吸引觀看，影片拍攝手法一貫，均是讓女子從副駕駛座上車後，再一路開往摩鐵，甚至還在影片中標註女子身材、體重、年齡、胸圍等，最後還附上評論。

其中1支影片註明「台中北屯、第X分局交警、28歲」，影射第五分局女警下海，並透露女子身材「166、55、D」，最後甚至還留下16字評語「精力充沛、只騎不凡、重三疊四、洪水泛濫」，吸引超過60萬人觀看。

台中市第五分局駁斥，強調影片中的女子為棕色長髮、紅色長指甲，本分局內部沒有符合該特徵的女警，且交通分隊只有2名女警，髮型均為黑色短髮，特徵、身形亦明顯不相符，已排除是影片中之女子為該分局女警，警方將積極蒐證查出幕後發布者，依法嚴辦。

就在警方出面闢謠後不久，「特斯拉哥」已悄悄將該支影片下架，目前已在臉書、IG上找不到影片，但其他影片仍在網路上流傳，警方將持續追查散佈者。

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