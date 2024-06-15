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Klay Thompson取消關注勇士！刪除2022年和Curry奪冠後捧盃的合照

▲金州勇士休賽季和王朝元老Klay Thompson談約，但過程似乎不是很順利，今（15）日傳出Thompson在個人社群網站上取消關注勇士隊，並且刪除2022年奪冠動態的消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士休賽季和王朝元老Klay Thompson談約，但過程似乎不是很順利，今（15）日傳出Thompson在個人社群網站上取消關注勇士隊，並且刪除2022年奪冠動態的消息。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士休賽季和王朝元老Klay Thompson談約，但過程似乎不是很順利，今（15）日傳出Thompson在個人社群網站上取消關注勇士隊、並且刪除2022年奪冠後和Stephen Curry一起在休息室捧盃合照的消息，外界也開始有傳聞指出他可能將會離開這這支自己有深刻連結的球隊。

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Thompson續約想要頂薪　勇士不太可能滿足他

Klay Thompson過去曾5次入選全明星，並且是勇士4冠功臣，他是灣區這些年成功的重要組成，2022年傷癒歸隊後幫助球隊拿下王朝第4冠更是相當勵志，但也是他退化的開始，今年他的狀態相當差，附加賽10投0中、得0分的表現傷害了球隊，也重創自己的身價。

此前根據知名NBA情報網站《HoopsHype》報導，在受訪的NBA球隊的高層之中，有5人認為Klay Thompson下一份合約的平均年薪將落在2000-2500萬美元之間，所有參與預測的高層都認為他拿不到超過2500萬美元（約台幣7.6億）。但Thompson本人希望追逐一份頂薪合約。

K湯離隊？已經取消追蹤勇士

雖然K湯和勇士雙方都有意再合作，但對於續約價碼卻有認知上的差異，而自由市場上也有其他競爭者，像是奧蘭多魔術今夏有多達6000萬美元的薪資空間，又希望補強投射能力，他們能在自由市場上提供一份年均薪3000萬至4000萬美元的合約。另外底特律活塞也可能出手的球隊。

勇士對於續約並不積極，這可能因此惹惱Thompson，目前他IG中關注的1313個帳號中已經沒有金州勇士，他還刪除了2022年奪冠的動態，那是一張和Curry在休息室享受捧盃的合照。


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