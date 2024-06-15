Klay Thompson取消關注勇士！刪除2022年和Curry奪冠後捧盃的合照

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Klay Thompson過去曾5次入選全明星，並且是勇士4冠功臣，他是灣區這些年成功的重要組成，2022年傷癒歸隊後幫助球隊拿下王朝第4冠更是相當勵志，但也是他退化的開始，今年他的狀態相當差，附加賽10投0中、得0分的表現傷害了球隊，也重創自己的身價。
此前根據知名NBA情報網站《HoopsHype》報導，在受訪的NBA球隊的高層之中，有5人認為Klay Thompson下一份合約的平均年薪將落在2000-2500萬美元之間，所有參與預測的高層都認為他拿不到超過2500萬美元（約台幣7.6億）。但Thompson本人希望追逐一份頂薪合約。
K湯離隊？已經取消追蹤勇士
雖然K湯和勇士雙方都有意再合作，但對於續約價碼卻有認知上的差異，而自由市場上也有其他競爭者，像是奧蘭多魔術今夏有多達6000萬美元的薪資空間，又希望補強投射能力，他們能在自由市場上提供一份年均薪3000萬至4000萬美元的合約。另外底特律活塞也可能出手的球隊。
勇士對於續約並不積極，這可能因此惹惱Thompson，目前他IG中關注的1313個帳號中已經沒有金州勇士，他還刪除了2022年奪冠的動態，那是一張和Curry在休息室享受捧盃的合照。