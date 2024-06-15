大台北體感狂飆42°C！4縣市高溫警報 南部雨勢緩、東南部防焚風
今（15）日受到西南風影響，苗栗以南有局部短暫雨、雷雨，其中花東、大台北地區高溫超過攝氏36度，體感溫度達到攝氏42度，預計週六是大臺北、花東最熱的一天，氣象署一早對4縣市發布高溫警報，台東為橙色燈號、花蓮、台北與新北則為黃色燈號。明（16）日整體多雲到晴的時間變多，不過山區、北部、宜花午後雷陣雨會變得明顯。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報指出，今（15）日西南風影響，馬祖、金門離鋒面較近，斷斷續續有陣雨；南部地區依然有短暫陣雨，不過下雨時間會比這幾天減少；苗栗及中部、澎湖是多雲時晴偶陣雨的天氣，有時仍有驟雨，但下雨時間不長；北部、東半部大致為多雲到晴，山區、大臺北、東北部午後有局部雷陣雨。
各地沒下雨時感受都悶熱，高溫普遍可來到攝氏32度至34度，預計週六是大臺北、花東最熱的一天，局部高溫可達攝氏36度以上，東南部要注意焚風。
明（16）日西南風漸轉南風，平地雨減、午後雨增，中南部平地及澎湖下雨的時間更短了，主要侷限在清晨到上午，雨勢也減小許多，整體天氣以多雲到晴的時間居多，不過山區、北部、宜花午後雷陣雨會變得明顯，請特別留意午後天氣變化。
各地氣溫悶熱，中南部的溫度會比週六來得高！尤其內陸近山區有機會來到攝氏35度以上，東南部要持續注意焚風。