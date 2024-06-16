看路標霧煞煞、連斑馬線也扭曲！男就醫才知糖尿病「引爆眼病變」

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收治病例的台大新竹分院眼科部主治醫師林暄婕說，趙先生先是到眼科診所就醫，發現眼底出血，緊急轉診至本院，並進行眼底攝影及視網膜光學斷層掃描儀檢查，當時即高度懷疑是糖尿病引發的視網膜病變及黃斑部水腫，而後續為趙先生安排抽血檢驗，發現糖化血色素高達13.1%，超過正常標準值2倍，且血壓、血脂皆異常。
林暄婕表示，當時立即為趙先生加掛新陳代謝科門診，而趙先生依照醫囑用藥控制三高，眼科治療則進行玻璃體內注射抗血管生長因子藥物；經定期回診及治療，他的三高數據及視力都逐漸進步，已恢復正常工作。
糖尿病患者控糖不良 「血管有如泡在糖水中」
針對糖尿病眼病變，林暄婕說，糖尿病患者若長期血糖控制不良，血管有如長時間泡在糖水中，很容易產生各式併發症，視網膜病變即小血管併發症之一，視網膜微血管會產生小出血點、脂肪性滲出物、微血管瘤、甚至新生血管等，當玻璃體也出血或牽引性視網膜剝離時，將造成嚴重視力受損。
此外，不健全的視網膜血管會產生滲漏，導致黃斑部水腫，也會造成視力模糊或扭曲，而且糖尿病黃斑部水腫是工作年齡人口常見失明原因，不可輕忽。
醫：血糖、血壓、血脂做好基本控制
林暄婕指出，增殖性糖尿病視網膜病變可進行視網膜雷射治療，使視網膜出現的不正常血管萎縮，若發生嚴重出血或視網膜剝離，則需接受玻璃體切除手術；至於糖尿病黃斑部水腫，主要治療為玻璃體內藥物注射，包括抗血管生長因子或類固醇等，健保均有條件給付。
林暄婕也說，從2023年2月起，健保署通過增加抗血管生長因子藥物給付針數，若符合規定，每隻眼可申請針數上限由以往的8針增加至14針，對病人而言是一大福音，不過除了眼科的治療，最根本的血糖、血壓、血脂控制仍要做好，戒菸、運動等良好習慣也不可忽視。