揭綠2神主牌成經濟最大阻礙 邱毅曝賴清德一舉動把馬英九急壞
賴清德總統接受時代雜誌（Time）專訪表示，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，他不是第一個講，前總統馬英九、蔡英文皆已提過，馬英九則批評，「口出狂言，又設詞狡賴」。對此，前立委邱毅今（15）日直言，該專訪內容，是繼其520台獨宣言後的再度挑釁，賴清德表現非常孬，還把馬英九、蔡英文一起拉下水，這可把馬英九給急壞了，趕快澄清他是在一個中國下的兩岸互不隸屬，而非賴清德所指的兩國不相隸屬。
記者陳佩君／台北報導
邱毅在臉書指出，賴清德的背後就是美國，最近美國印太司令提出美國要協助賴清德當局在台灣海峽打造「無人地獄景象」，以阻止或遲滯解放軍攻台。
不過，邱毅認為，問題是這個計劃根本行不通，上萬架無人機、無人船、無人潛艇，如何運來台灣，起飛點和啓航點要在那裡？台灣？菲律賓？琉球？難道解放軍不會採取源頭打擊嗎？屆時受重創的是誰？「台灣人民若支持這個計劃，就是貨真價實的白痴了！」
邱毅提到，賴清德還說台灣願意幫中國經濟，他真心覺得賴清德有病，民進黨兩道神主牌擺在那裡，就是經濟發展最大的障礙。
邱毅直言，反核神主牌造成電力短缺，電價高漲，不僅成為人民痛苦來源，而且也阻擋半導體及AI產業的發展；台獨神主牌使台灣處在戰爭的高風險區，戰爭風險大還想寄望投資增長，經濟更上層樓？台灣的經濟問題越來越嚴重，還吹牛要幫中國解決經濟問題，「你說賴清德不是有病嗎？」