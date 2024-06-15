出手救女大生獲表揚！台中小六女童與母相依為命 身世曝光惹心疼
台中一名21歲女大學生日前在霧峰區中興、內新街口等候公車時，突遭63歲李姓婦人下車連扇7巴掌，甚至伸手拉扯頭髮，何姓女學生等3人見狀後，立即衝上前幫助女大學生，出手推倒施暴婦人，路見不平行為獲校方頒發「見義勇為獎」。校方也透露，何姓女童與病母相依為命、十分孝順，在校也總是樂於助人，是同學們心中的榜樣。
社會組/綜合報導
案發於11日上午7時許，何姓女童正準備搭乘公車前往學校途中，看見婦人正在欺負2名女大生，於是果敢上前阻擋，並一把推倒婦人，其他乘客見狀後，也紛紛上前協助，將婦人拉走並報警處理。警方獲報到場後，李婦對警方問題答非所問，持續喃喃自語，經評估後將李婦強制就醫治療。
據了解，這名何姓女童就讀台中市大同國小六年級，路見不平行徑在受到媒體報導後，校長為了表揚女童英勇行為，在13日畢業典禮當天，特地頒發「見義勇為獎」給她，以表鼓勵。
大同國小校長馬任賢透露，何姓女童平日與母親相依為命，何母身體狀況差、生活不能自理，由女童照料吃飯、吃藥，小小年紀就肩擔照顧媽媽的責任，相當孝順，過去她曾因家境狀況不佳，因而失去自信，直到小五時在老師鼓勵下參加籃球隊、跆拳道社團，感受到同儕善意和肯定之後，漸漸培養出自信和勇氣，在校也是樂於助人，性格堅強又勇敢，成為同學們的榜樣。