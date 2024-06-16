1歲童發燒38度狂癲癇！腸病毒併腦膜炎險要命　醫曝「4重症前兆」

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萬芳醫院兒科部主任黃斯煒說，腸病毒是每年4月到9月常見傳染病，好發於5歲以下幼童，多數感染者症狀輕微，但少數會併發重症，恐危及生命，例如這名1歲男童，因高燒及癲癇，需插管並進入兒童加護病房治療。而且癲癇發作持續不斷，這種情形稱為「癲癇重積狀態」，在兒童中不常見，一旦發生會伴隨嚴重疾病，像是腦膜炎、腦炎、腦腫瘤等腦部問題。
據指出，這名男童白天一切正常，下午突然發燒到38.3度，但無其他症狀，身上無紅疹、嘴內也無水泡，經深入檢查，才確診為腸病毒合併腦膜炎。
該童進入兒童加護病房後，醫療團隊快速完成腰椎穿刺及中心靜脈導管，並使用第二線抗癲癇藥物，病情終於穩定下來，癲癇也停止。
多數腸病毒無需治療 4重症前兆速就醫
大多數腸病毒感染為輕微的嘴破「皰疹性咽峽炎」及「手足口病」，無需特別治療，孩子攝取足夠的營養和水分，身體免疫系統即足以抵抗腸病毒，不過家長應注意以下4種重症前兆，包括退燒後是否持續嗜睡、肌躍型抽搐（類似嬰兒時期的驚嚇反射）、不論有無進食都會持續嘔吐或乾嘔、退燒後仍呼吸急促和心跳加快等，一旦出現前述症狀，應盡快就醫。
黃斯煒表示，腸病毒傳染力極強，勤洗手是預防腸病毒感染最簡單、最有效方式，若家中有兒童感染，要避免與其他兄弟姊妹接觸，玩具、吸管、餐具等物品不能共用，並應經常消毒居家環境。
此外，黃斯煒提醒，接種腸病毒A71疫苗是目前預防重症最有效措施之一，但該疫苗僅針對A71腸病毒重症有效，對其他型腸病毒引起的重症沒有保護效果。