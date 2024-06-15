NBA總冠軍賽／獨行俠122:84勝塞爾提克！系列賽1:3　Doncic砍29分

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上一場比賽獨行俠在主場背水一戰，希望能夠避免落入0：3落後的絕境，可惜他們儘管末節轟出20：2的高潮，但隨著Doncic下場，最終反撲還是功虧一簣，輸掉一場影響系列賽局面的關鍵戰役。
今天在主場，獨行俠試圖為了進場球迷打出尊嚴之戰，避免在主場美國航空中心被橫掃，Doncic在首節就攻下13分，Irving也進帳9分，幫助球隊取得36：21領先。
次節塞爾提克命中率依舊無起色，獨行俠繼續將分數拉開，進入到半場以61：35大幅領先， 35分也是繼2010年G7洛杉磯湖人（34分）以來，總冠軍賽的半場最低得分。Doncic此時已經攻下了25分，塞爾提克方面以Tatum的15分為最高，禁區得分是主要差距，在這方面獨行俠以34：12領先。
易籃再戰後，綠衫軍在客場的表現仍無起色，Tatum還領到個人第4次犯規，提前下場休息，獨行俠第3節最多領先到36分，比賽提前失去懸念。第四節雙方換上上板凳球員，提前宣布勝負已分。
獨行俠扳回一城 但G5才是大挑戰
Doncic今晚26投12中，攻下29分5籃板5助攻；Irving則是18投10中，得到21分6籃板4助攻，今天與前3戰的差別主要是防守將塞爾提克命中率限制到不到4成，以及進攻籃板以13：4大幅領先，加上球隊全場只有9次失誤，無論執行上還是取勝的企圖心上都更加強烈，順利在主場扳回一城。
NBA總冠軍賽史上只出現過9次橫掃，這本來就是很難達成的紀錄，獨行俠在G4守護主場在情理之中，但更大的挑戰是他們G5能否在TD花園阻止塞爾提克「關門」？此前系列賽0：3落後的球隊有156支，他們無一能翻盤成功，獨行俠奪冠唯一的方式是打破歷史。