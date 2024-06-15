謝師宴Buffet優惠整理！698元起　10人贈1人、訂金加碼送15%價值

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📍馬辣集團
三品牌包含「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋」、「新馬辣經典麻辣鍋Plus+」，全門店同步推出謝師宴方案凡於2024年8月31日前週一至週五非例假日，提前至少一日預約謝師宴方案並支付訂金，每位最低698元起，含十成人以上用餐，即享九折優惠(即免收10%清潔費)，用餐提供美國SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛M6~M9+、紐澳特級牛舌、美國Choice無骨牛小排、A級松阪豬等15種優質頂級肉品，還有20種產地直送新鮮海鮮，再搭配高達百餘種歡樂吧餐點無限暢食暢飲。
📍晶華酒店-栢麗廳
台北晶華酒店一樓的栢麗廳有四大餐檯，分別匯集了中、西、日式等百餘種精緻料理，包括精緻創意冷盤、新鮮多元的現流海鮮、現點現做的日式壽司料理及義大利麵、歐風十足的熱食佳餚等，豐富的甜點區更是匯集義大利主廚的拿手糕點與Haagen-Dazs冰淇淋。週一至週五午餐每位 1,580 元、週一至週四晚餐每位 1,680 元，即日起至7月31日推出平日「暑假同學會」專案，同學們人數達20位以上先行訂位並預繳訂金，栢麗廳將依照訂金的總額直接加碼 15%，作為餐費抵用金，即預付 10,000 元就變為 11,500 元、預付 20,000 元就變為 23,000 元，回饋金額以此類推。
📍泰市場
全台第一也是唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳—泰市場則是以各式酸辣夠勁的泰式佳餚吸引食客的青睞，位於大直、全新開幕的泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、及南洋甜品三大餐區，吸睛亮點包括泰式風味披薩、餐廳專屬的香茅青檸啤酒、色彩鮮艷的泰國嘟嘟糕、台東成功漁港的現流魚獲的各式生魚片及魚生以及假日限定的松葉蟹腳與泰國蝦，加上原有的極厚月亮蝦餅、生食級天使紅蝦與干貝、三色咖哩、現煮海鮮湯、冠軍爐烤牛排等，相當豐富。週一至週五午餐每位 1,380 元、週一至週四晚餐每位 1,580 元，即日起至 7 月 31 日推出平日「暑假同學會」專案，同學們人數達 15 位以上先行訂位並預繳訂金，泰市場將依照訂金的總額直接加碼 15%，作為餐費抵用金，預付 10,000 元就變為 11,500 元、預付 20,000 元就變為 23,000 元，回饋金額以此類推。
📍福容台北一館
平日週一~週五中午限定西式自助料理專案，每位980元+10%，從冷盤、現燙海鮮吧、熱食、湯品、甜點、飲品等，無論是清爽開胃的「綜合田園生菜沙拉吧」、豐富且有層次「綜合日式壽司盤」、「西式起司冷肉盤」等。新鮮天然原味的現燙海鮮區以及儀式感十足的「現切爐烤牛肉」，高溫爐烤後的牛排肉汁滿溢、香氣十足。多款澎湃異國美饌一應俱全，西式自助餐專案最低保證人數50位，達50人以上再贈無酒精雞尾酒乙缸，及招待一位師長免費用餐。
📍台北花園酒店-饗聚廚房
匯聚中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等多國特色創意自助百匯，適合師長齊聚一堂，共享獨特風味異國美食，無論是冷盤、熟食至甜點，多種菜色輪流供應登場，另有哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒無限暢飲，春風化雨謝師饗宴專案，平日午晚餐成人每位788元+10%，假日及國定假日午晚餐成人每位988元+10%，假日下午茶成人每位788元+10%，凡消費達30人，每滿10位即贈送1位 (滿10位，贈送第11人餐費，並收原價一成服務費)，人數滿80位即可享受包場，並加贈華山町餐酒館2,000元消費抵用券。
📍捷絲旅臺大尊賢館-義饗食堂
捷絲旅臺大尊賢館2樓的義饗食堂即日起至8月31日止推出「畢業謝師．歡聚時刻六人分享餐」微型謝師宴，主打豐盛海陸雙享大餐，不限餐期、午晚餐皆適用。主餐有Prime等級無骨牛小排12盎司、BBQ豬肋排、檸檬奶油鮭魚排，海陸食材齊聚，搭配蕃茄海鮮義大利麵、青醬雞肉義大利麵、夏威夷火腿披薩等豐富多樣餐點，每人再加碼Häagen-Dazs冰淇淋吃到飽、精選啤酒買一送一，平均每人只要828元。此外，著學士服戴學士帽或持畢業證書用餐打卡，每人即贈精選啤酒乙瓶。7至8月暑假期間訂購此餐點，出示教師證再送500元餐飲現金招待券，每套限贈乙張。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！