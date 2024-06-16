她瀕臨洗腎！中西醫聯手保住腎　醫：可降心血管併發症死亡率7成

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中國醫藥大學附設醫院中醫部主治醫師廖元敬說，糖尿病是病人洗腎的主因之一，若腎絲球過濾率下降，死亡率將上升；李女士就醫時，血壓已高到169／80，食慾也差，低血鈉又高血鉀，因此偕同中醫部主治醫師吳美瑤利用「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，與腎臟科主治醫師張育瑞一起治療。
張育瑞說明，李女士接受的西醫常規治療，包含降血糖、降膽固醇等藥物，配合飲食及中醫治療，血糖、血脂、電解質愈來愈進步，精神及體力也改善。
研究發現：中西醫合併治療改善腎功能
吳美瑤則說，根據中醫大附醫2007至2016年在中醫藥國際學術電子期刊《Journal of Traditional and Complementary Medicine》（JTCM）發表的研究，除了西醫常規治療外，中醫使用活血化瘀的丹參與川七，可抗發炎、抗氧化、提升腎臟微循環，合併濟生腎氣丸或知柏地黃丸，則可改善早期糖尿病腎病變患者的腎功能、蛋白尿。
廖元敬表示，透過中西醫合療，可穩定腎功能，並降低心血管事件的總死亡率7成，及長期心肌梗塞、心臟衰竭的發生率，效果顯著。
吳美瑤補充，中醫大附醫自2020年起參與「全民健康保險中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」持續就診一年以上的患者，連第4、第5期中重度腎病變個案，針對體質差異合併中西醫治療，不但療效增強，生活品質也明顯改善。