批黃國昌「政客極品」　她揭這些例子轟無恥、多重人格

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃智賢提到，2019年黃國昌為了幫台獨維繫政權，6月搞中天下架，逼著前總統蔡英文把她節目下架，罵國民黨的韓國瑜更是基本菜式，「黃一直要消滅國民黨，搞了十幾年，2023年，他為了可以當民眾黨不分區立委，可以背棄自己的政黨，為了幫柯文哲騙票，舔著臉，騙說柯文哲快要勝利了」。
黃智賢表示，黃國昌可以大聲為柯文哲的北士科等弊案站台，更可以一邊喊居住正義，一邊把水保地搞成停車場賺錢，他的邏輯不通，口才差，詞彙很少，法學素養，只集中在民法，難怪跑去介入大同公司經營權紛爭。
黃智賢諷刺，黃國昌臉皮甚厚，是其極大優勢，因皮厚，故刀槍不入，唯一行為準則，是追求自身利害關係，四處尋找可供愚弄之新鮮支持者，「黃國昌身懷奇技，會依據需要，徹底遺忘自己幾天前的表態與立場」。
黃智賢酸說，黃國昌可能是對中文有誤解，居然自認為俊俏，他對自己的水準，自動加分300倍，所以不准專業的工作者，剪掉他又臭又長，充滿業餘風味的廢話。
黃智賢說，黃國昌把對他友善、專訪他的前T台記者范琪斐，說成是綠營側翼，還潑糞，說范反國會改革，「黃被罵是巨嬰，實在太抬舉他，對不起可愛的嬰兒」。
黃智賢提到，黃國昌如果可以靠無恥與多重人格，在政治江湖混到市長的位子，如果人格破產還越混越好，當然不可以讓黃國昌，靠做台獨追殺「紅媒」起家，靠踐踏別人的言論自由上位，不會讓黃國昌成功。