影／逾6成不滿這屆立院！民調：立委滿意度綠42%最高、民眾黨墊底

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民調顯示，有55.1％的民眾並不清楚這次立法院「國會權力」的修法內容，這也反映在61.4％的民眾支持覆議，其中即便是國民黨、民眾黨的支持者，都有四成初支持覆議，和不支持相當接近。
至於這屆立院滿意度部分，僅二成四滿意、不滿意度高達六成三。另，詢問這屆和上屆相比，四成七滿意上屆立院的表現，僅二成八滿意本屆立院表現。
在民進黨、國民黨、民眾黨立委表的滿意度上，民進黨立委滿意度是42.8%、不滿意度46.4%；國民黨立委滿意度是31.8%、不滿意度57.6%；民眾黨立委滿意度是31.3%、不滿意度53.9%。
中華亞太菁英交流協會王智盛博士分析，這屆立院的表現未符合民眾的期待，近期在野黨立委在國會以多數暴力造成的諸多亂象恐是關鍵。
東海大學政治系沈有忠教授指出，這次的國會權力修法，因為程序瑕疵，因此傷害了立法院在台灣選民心中的形象；在野黨立委不該畫錯重點，民眾沒有反對國會改革，民眾反對的是沒有民主的國會改革。
本次民調訪問係於2024年6月12日至6月13日進行訪問。此次成功訪問1139位全國22縣市年滿20歲以上的民眾，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.9%。本次調查方法係以市話、手機並行訪問，加權方法則是依內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區最新人口統計資料，針對戶籍地行政區、性別、年齡採用多重反覆加權(Raking)處理。