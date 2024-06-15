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NBA總冠軍戰G4快評／獨行俠主場大勝沒有祕訣　只是打得加倍努力

▲達拉斯獨行俠今（15）日在NBA總冠軍賽第4戰以122：84大勝波士頓塞爾提克，此役球隊展現更強的執行力和鬥志，成功擺脫前三戰低潮，在系列賽扳回一城。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠今（15）日在NBA總冠軍賽第4戰以122：84大勝波士頓塞爾提克，此役球隊展現更強的執行力和鬥志，成功擺脫前三戰低潮，在系列賽扳回一城。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

達拉斯獨行俠今（15）日在NBA總冠軍賽第4戰以122：84大勝波士頓塞爾提克，贏對手38分創下總冠軍賽史上第3大的勝分差。與前3場球隊低迷的表現不同，此役獨行俠攻防兩端都壓制對手，G4一路領先到終場，順利拿下勝利。主場軍沒有太多調整，就只是打得更加努力、更有執行力，提升對於禁區強攻的企圖心，這也是要在所有比賽贏球的基礎，今晚他們做到了這一點。

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獨行俠角色球員狀態回升　給予球星支援

本次總冠軍賽獨行俠的三分球命中率相當慘烈，前3戰總計78投22中，命中率僅有28.2%，Doncic一人就命中了9記，其他人則是50投13中，幾乎沒在外圍給予自家一哥火力支援，塞爾提克盡量避免協防的策略很成功，封死了獨行俠的空檔機會，這導致他們系列賽至今進攻效率僅104.3，場均得分95.3。

獨行俠今天在比賽前段早早打出氣勢，在39：21領先的那一段期間打出士氣上的差距，執行力出色的防守和對於攻擊禁區更渴望的企圖心，讓他們早早掌控戰局。那一段時間獨行俠除了Doncic和Irving之外的角色球員拿下17分，與前兩戰其他人看兩大巨星單打獨鬥的場面不同。

雖然今晚獨行俠在進入垃圾時間前的外線投籃仍有提升的空間，但是他們靠對於內線的大量攻擊，克服了前3場曾出現的進攻低迷狀況，此役球隊禁區得分以60：26大勝對手

獨行俠G4更努力也更渴望　G5將會是最大挑戰

除了角色球員和外線火力復甦之外，今晚獨行俠的進攻模式沒有太大改變，但打出更強的身體強度和執行力，他們的失誤和進攻籃板都大幅領先，比對手掌握更多球權。他們就是打得比對手努力，早早在比賽前期就為此定下基調。

Derrick Jones Jr.和P.J. Washington今天都證明自己可以把握空檔，這讓教練團可以將這兩名側翼留在場上，給予他們更多時間，這樣無疑可以提升球隊鋒線的防守強度，也是今天牽制住Jaylen Brown和Jayson Tatum的關鍵。

G5將會是一場慘烈的戰鬥，TD花園的球迷一向強悍，塞爾提克挾著歷史數據優勢準備關門，可以預見他們將會打得更有信心，將狀態提升到匹配上前3場的強度。獨行俠手中已無籌碼，他們唯一能夠保持的就是今晚的紀律性，以及對於勝利的渴望，如此將有機會讓他們有一個微小的機會，去攻破花園。

▲NBA 2023-24總冠軍賽G4今（15）日開打，達拉斯獨行俠在0：3落後的情況下展現更強的求勝意志，Luka Doncic攻下了29分，率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA 2023-24總冠軍賽G4今（15）日開打，達拉斯獨行俠在0：3落後的情況下展現更強的求勝意志，Luka Doncic攻下了29分，率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）

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