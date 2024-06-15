清大畢典林青霞現身散播快樂種子　校長勉：別一窩蜂！聽內心聲音

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高為元說，當你們走出這一扇門，離開了校園，即將面對的就是社會。社會不是一張考卷，人生也沒有標準答案。當大家都在說你一定要選擇什麼行業、一定要進哪家公司時，請你先聽聽內心的聲音，不要一窩蜂，不要用別人的尺來衡量自己的價值。
在這重要的一天，他也想提醒大家，在你們的背包裡已經有的人生工具：信心。你們可以坐在這裡，就代表你已經有了該有的能力與知識，已經克服學習及生活中大大小小的挑戰、做了各種各樣的選擇。請你相信自己，勇敢去做人生的下一個選擇。
高為元說，自信不是某一天突然來的，而是當你做出選擇，克服工作及生活中每一件大大小小的挑戰時，一點點累積起來的。他也請畢業生的家長、親朋好友，請放心，相信他們，支持他們，鼓勵他們。台灣的未來有他們，我們能安心。希望畢業生抱著每天朝夢想前進一步的態度。在這個過程中，將會更認識自己，更正面地看待自己。
而影壇巨星、第60屆金馬獎終身成就獎得主、香港大學榮譽博士林青霞這次也現身勉勵畢業生，她分享自己的人生哲學是，必須自己先快樂起來，然後才可以將快樂帶給別人。她說，在她高中畢業，考不上大學，最徬徨迷惘的時候，機會從天而降，得到飾演改編自瓊瑤小說的電影「窗外」的角色，「窗外」在香港上演，票房破港幣65萬，第一部在台灣上映的「雲飄飄」，票房破台幣百萬，那在半個世紀之前是一筆相當大的數字，自己一夜成名。
林青霞說，張愛玲說出名要趁早，但是太早成名實在是招架不住。她說她當時累到站著可以睡，連思考的時間都沒有，等到有時間看看自己時，已經對鏡子裡的自己很陌生，是一張不快樂的臉孔！實際上，大家看她最漂亮的時候，正是她最沒信心最自卑的時候，有時候上台得說話都希望自己是啞巴。
她回顧自己，後來成長到認識許多文化界的人，自己也算一腳踏入文化界，讓她感到很驕傲，於是後來她開始學習說話的藝術，也開始嘗試，相信只要誠心誠意，即使不完美，別人也會原諒你、接受你。
而近幾年，林青霞開始真正看待自己的喜好，挖掘自己，做自己有興趣的事，發自內心的快樂筆墨難以形容！她也回顧自己與高為元校長夫人一起爬山，即使遇到下雨也無損充實的心靈。這幾年自己也出了幾本書，並榮獲香港大學榮譽博士，如今的自己開始把愛和快樂都奉獻出去，再讓自己發光發熱，她勉勵大家都能讓自己快樂起來，才能再散播快樂的種子。