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獨行俠狂勝38分！總冠軍賽第3大勝分差　塞爾提克寫14年最慘紀錄

▲達拉斯獨行俠在總冠軍賽G4大勝塞爾提克38分，避免被4戰橫掃的局面，創總冠軍賽史上第3大勝分差。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠在總冠軍賽G4大勝塞爾提克38分，避免被4戰橫掃的局面，創總冠軍賽史上第3大勝分差。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA總冠軍賽G4於今日（15日）在達拉斯進行，獨行俠在Luka Doncic和Kyrie Irving合力砍下50分的帶領下，以122：84大勝波士頓塞爾提克，獲得38分勝差，創下NBA總冠軍賽歷史第三大勝分差紀錄，並將系列賽扳成1：3。

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賽前，塞爾提克在總冠軍系列賽以3：0領先獨行俠。據數據統計，在NBA季後賽歷史中，取得3：0絕對優勢的球隊，有60.8%機率以4：0橫掃結束，而獨行俠想要延長戰線，僅有不到3成的機率，僅有29.5%能打到G5，7.1%打到G6，2.6%打到G7。

Irving結束個人對塞爾提克的13連敗

不過，獨行俠拒絕在自家主場看著對手慶功，此戰Doncic出戰32分鐘，26投12中，繳出29分、5籃板、5助攻和3抄截，Doncic在今年季後賽的總得分已達607分，在歷史排名第23位，史上第一是「籃球之神」Michael Jordan（喬丹）在1991-92賽季的759分。

至於Kyrie Irving終於在本場比賽結束了個人對戰塞爾提克的13連敗，全場攻下21分，另有4籃板和6助攻，他的復甦是獨行俠避免橫掃的重要角色之一。

塞爾提克半場僅35分　寫下14年來新低紀錄

另外，今日塞爾提克進攻大低潮，在上半場僅得到35分，寫下自2010年總冠軍賽對陣洛杉磯湖人以來的最低半場得分紀錄。

NBA總冠軍賽歷史勝分差排名：

芝加哥公牛VS猶他爵士：42分（96：54），1998年G3
波士頓塞爾提克VS洛杉磯湖人：39分（131：92），2008年G6
達拉斯獨行俠VS波士頓塞爾提克：38分（122：84），2024年G4
聖安東尼奧馬刺VS邁阿密熱火：36分（113：77），2013年G3
華盛頓子彈VS西雅圖超音速：35分（117：82），1978年G6

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