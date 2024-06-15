獨行俠狂勝38分！總冠軍賽第3大勝分差　塞爾提克寫14年最慘紀錄

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Irving結束個人對塞爾提克的13連敗
不過，獨行俠拒絕在自家主場看著對手慶功，此戰Doncic出戰32分鐘，26投12中，繳出29分、5籃板、5助攻和3抄截，Doncic在今年季後賽的總得分已達607分，在歷史排名第23位，史上第一是「籃球之神」Michael Jordan（喬丹）在1991-92賽季的759分。
至於Kyrie Irving終於在本場比賽結束了個人對戰塞爾提克的13連敗，全場攻下21分，另有4籃板和6助攻，他的復甦是獨行俠避免橫掃的重要角色之一。
塞爾提克半場僅35分 寫下14年來新低紀錄
另外，今日塞爾提克進攻大低潮，在上半場僅得到35分，寫下自2010年總冠軍賽對陣洛杉磯湖人以來的最低半場得分紀錄。
NBA總冠軍賽歷史勝分差排名：
芝加哥公牛VS猶他爵士：42分（96：54），1998年G3
波士頓塞爾提克VS洛杉磯湖人：39分（131：92），2008年G6
達拉斯獨行俠VS波士頓塞爾提克：38分（122：84），2024年G4
聖安東尼奧馬刺VS邁阿密熱火：36分（113：77），2013年G3
華盛頓子彈VS西雅圖超音速：35分（117：82），1978年G6