正妹直播主靜靜甩百萬年薪　搶當小龍女林襄師妹：夢想成為啦啦隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
靜靜聘請專業的舞蹈老師，進行一對一教學，平均每週上課四天，最高紀錄是為了練好一首應援曲，連續五天到舞蹈教室報到，她說，「我不是從小就開始學習舞蹈，也不是科班，接觸舞蹈，至今也才2年時間而已，我比別人晚起步，所以我要比別人更努力。」其他時間則是用來健身、皮拉提斯等，鍛鍊自己的體能及雕塑體態，還嘗試用民俗療法的方式去拉筋。
至於飲食部分，則是透過戒糖、減少攝取澱粉，選擇清淡飲食、水煮食物，忍不住的時候就多吃水果來滿足，速食類、炸物則是最多一個月吃一次，然後只咬一口，靜靜發現戒糖後，自己的皮膚、氣色都變得比以前好多了，身體也比較不容易水腫。現階段，就是全心全意練習味全龍所有的應援舞，讓球團可以感受到想加入小龍女的決心，更充實棒球比賽的規則與常識。
此外，靜靜還出國拜廟、去神社求籤，祈願能夠入選成功。去拜過新加坡的菩薩、泰國的四面佛，還有台灣的寺廟，只要人家說很靈驗的，都去拜看看，有拜有保佑，增加祝福、安全感。她之前去日本淺草寺求籤時得到吉籤，籤詩上的內容寫到「天龍降甘霖」讓她全身起雞皮疙瘩，感受到滿滿的加持。
談起生命中最重要的人時，靜靜則說是媽媽，她也坦言：「我是一個報喜不報憂的人，如果真的選上，成功了我才敢跟媽媽說。」現在還不敢讓媽媽知道自己有參加徵選，怕到時媽媽會失望，靜靜也說，「如果選上小龍女，我一定要帶著媽媽一起來球場，看我跳舞，鄰居阿姨也一起請她來。」