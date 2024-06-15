求職潮！萬人擠爆會場　3萬個AI工作詢問破表、過半不限科系

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今日現場徵才產業為資訊科技業及顧問金融業，進駐徵才的企業有：ASML、廣達、緯穎科技、新加坡鈦坦科技、微軟旭日計畫、四零四科技Moxa、力成科技、KPMG安侯建業、遠通電收、元大金控、香港阿里巴巴台灣分公司等電金科技產業。6/16現場徵才產業為零售服務業及電子製造業，進駐徵才的企業有：IKEA、GAP、迪卡儂、星巴克、寶雅、宜得利、一蘭拉麵、統一超商、鼎泰豐、金色三麥、瓦城、台灣無印良品等民生消費產業。
AI巨浪來襲！104人力銀行線上已有將近3萬個AI相關工作機會，5年成長49.2%。徵才需求量最多的前三大產業為：電子資訊/軟體/半導體業線上AI工作機會數1.6萬個、一般製造業5,600個、批發/零售業1,500個；因AI應用領域多元廣泛，53%的AI工作不限科系，另有22.4%指定電機電子工程相關、21%指定資訊工程相關，11%指定包含企業管理、藝術商業設計、市場行銷等文科畢業生。
104資訊科技集團總經理黃于純分析，電子資訊/軟體/半導體掌握AI發展關鍵，工作機會乃佔整體56%，一般製造業期盼AI優化產線提升生產效率與品質，批發/零售業將AI應用於銷售、提升營收、優化內部流程，也需要AI人才；求職者端，理工科系相對受到青睞，但文科生也有機會搭上AI應用熱潮。