ChatDPP出大包！鄉民狂問王必勝外遇、黨魁是誰　答案令人傻眼...

求職潮！萬人擠爆會場　3萬個AI工作詢問破表、過半不限科系

▲104人力銀行指出，AI相關的工作機會有2.9萬個，53%不限科系，11%限定文科生，不論是開發AI或是使用AI，人人有機會搭AI。（圖／記者許家禎攝，2024.6.15）
▲104人力銀行指出，AI相關的工作機會有2.9萬個，53%不限科系，11%限定文科生，不論是開發AI或是使用AI，人人有機會搭AI。（圖／記者許家禎攝，2024.6.15）

記者許家禎／台北報導

104人力銀行「2024職涯博覽會」今（15日）明2天登場，上百家企業釋出上千筆職缺，共計吸引上萬名求職者報名參加。104資訊科技集團總經理黃于純指出，缺工壓力本已破表，發燙中的AI助燃，6月工作機會數已飆升到114.4萬個再度改寫歷史新高，也連續16個月突破百萬大關！其中，和AI相關的工作機會有2.9萬個，53%不限科系，11%限定文科生，不論是開發AI或是使用AI，人人有機會搭AI。

我是廣告 請繼續往下閱讀
104人力銀行徵才資料庫指出，目前最缺工的三大產業為：住宿/餐飲服務業線上工作機會數有23.7萬個、批發/零售業17.8萬個、電子資訊/軟體/半導體業16.6萬個。104人力銀行舉辦「2024職涯博覽會」，其中，實體徵才區共計百家企業釋出上千筆職缺。

▲近2年工作機會趨勢（資料來源／104人力銀行）
▲近2年工作機會趨勢（資料來源／104人力銀行）
今日現場徵才產業為資訊科技業及顧問金融業，進駐徵才的企業有：ASML、廣達、緯穎科技、新加坡鈦坦科技、微軟旭日計畫、四零四科技Moxa、力成科技、KPMG安侯建業、遠通電收、元大金控、香港阿里巴巴台灣分公司等電金科技產業。6/16現場徵才產業為零售服務業及電子製造業，進駐徵才的企業有：IKEA、GAP、迪卡儂、星巴克、寶雅、宜得利、一蘭拉麵、統一超商、鼎泰豐、金色三麥、瓦城、台灣無印良品等民生消費產業。

AI巨浪來襲！104人力銀行線上已有將近3萬個AI相關工作機會，5年成長49.2%。徵才需求量最多的前三大產業為：電子資訊/軟體/半導體業線上AI工作機會數1.6萬個、一般製造業5,600個、批發/零售業1,500個；因AI應用領域多元廣泛，53%的AI工作不限科系，另有22.4%指定電機電子工程相關、21%指定資訊工程相關，11%指定包含企業管理、藝術商業設計、市場行銷等文科畢業生。

▲AI工作機會趨勢（資料來源／104人力銀行）
▲AI工作機會趨勢（資料來源／104人力銀行）
104資訊科技集團總經理黃于純分析，電子資訊/軟體/半導體掌握AI發展關鍵，工作機會乃佔整體56%，一般製造業期盼AI優化產線提升生產效率與品質，批發/零售業將AI應用於銷售、提升營收、優化內部流程，也需要AI人才；求職者端，理工科系相對受到青睞，但文科生也有機會搭上AI應用熱潮。

「3兆男」黃仁勳來台再掀熱潮　AI職缺成長達3%、這5大類最熱門

國泰金攜手中央大學　目標1年內培育200位AI、雲端、區塊鏈專才

跟AI大客戶戰略夥伴　廣達林百里：明年也很好！喊股東多買股票

職涯博覽會將登場！遊戲橘子、微軟徵才　7-11工程師月薪上看12萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代