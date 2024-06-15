李玟今天出道30年！索尼送「超級催淚禮物」 樂迷哭了：已成絕響
第35屆金曲獎向李玟（CoCo）致敬的節目一波三折，最終在表演嘉賓王力宏的辭演下，文化部昨（14）日決定取消這段演出，恰好今天為CoCo出道滿30年，經紀公司索尼音樂於粉專分享李玟的經典作〈往日情〉MV，「她的身影與歌聲永遠留在我們心裡」，台灣歌友會也轉發，讓許多樂迷紅了眼眶。
記者楊穎軒／綜合報導
李玟1994年6月15日發行首張國語專輯《愛就要趁現在》，一轉眼30年過去，佳人已殞落，好歌仍縈繞每位樂迷心中，為紀念CoCo入行30周年，索尼音樂計劃從6月14日至12月27日，每週五晚上9點，發布一支CoCo的高畫質舊歌MV，「讓我們用全新的方式來重溫天后的神采。」
索尼音樂搶先釋出〈往日情〉4K版本的MV，李玟台灣歌友會轉分享，回憶該曲收錄在《往日情·愛我久一點》專輯，為CoCo加盟Sony Music的首張作品，由姚謙作詞、鮑比達譜曲的〈往日情〉被選為首波主打歌，也是華視八點檔《第一世家》主題曲，淒美曲風搭配李玟渾厚的嗓音，讓觀眾印象深刻，許多人因此成為她的歌迷。
樂迷懷念永遠的動感天后：「我國中生時的第一場歌唱比賽就是唱往日情，讓我抱回前三名」、「再也聽不到李玟唱現場了」、「紅顏薄命，永遠懷念妳CoCo」、「KTV必唱」、「往日情已成往日」、「感謝索尼音樂還記得CoCo」、「謝謝，哭了」、「好希望妳還在，真的很想妳」、「謝謝李玟，妳一直住在我們心裡！」