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台中7期牛排館「吃1餐2400萬」！女客嚇：吃掉1棟房　業者回應了

▲台中新開牛排館Smith & Wollensky剛開幕，進駐CBD時代廣場34樓，成為台中最高牛排館，未料竟發生誤刷事件，一名女子被刷了2400萬元金額。（圖／Smith & Wollensky）
▲台中新開牛排館Smith & Wollensky剛開幕，進駐CBD時代廣場34樓，成為台中最高牛排館，未料竟發生誤刷事件，一名女子被刷了2400萬元金額。（圖／Smith & Wollensky）

記者葉盛耀/綜合報導

台中市一名女子日前與友人至台中七期剛開幕的牛排館Smith& Wollensky用餐，一行人消費約1萬2000元，未料店家竟刷了2400萬餘元，引來銀行致電關切，幸好牛排館後來立即發現錯誤，拒收這筆鉅款，也寄信給女子致歉，並發表聲明，因為系統出現錯誤，誤將統編號碼8碼顯示成消費金額，才會出現刷卡2400多萬烏龍。

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Smith& Wollensky台中店本月12日才剛開幕，選在台中七期，進駐CBD時代廣場34樓，餐廳擁有高樓美景，有「股神巴菲特愛店」之稱，頗負盛名，餐點單價從3000元起跳。Smith & Wollensky台中店占地約200坪，全店共150個座位，包含酒吧區、用餐區、包廂區和戶外露台。室內座位數為130位，設有五間包廂，足見其企圖心。

▲Smith& Wollensky有多種牛排，圖為乾式熟成美國和牛戰斧牛排。（圖／記者葉盛耀攝）
▲Smith& Wollensky有多種牛排，圖為乾式熟成美國和牛戰斧牛排。（圖／記者葉盛耀攝）
開幕才沒幾天，就發生誤刷事件，根據《ET Today 》報導，一名女子與友人前往消費約1萬2000元，未料店家竟刷了2400萬餘元，不僅引來銀行致電關切，該女更驚呼「一頓飯差點吃掉一棟房子！」幸好牛排館後來立即發現錯誤，拒收這筆鉅款。Smith & Wollensky回應，當初結帳時，同仁是按照正常流程輸入統編號碼以及消費金額，但是系統出現錯誤，誤將統編號碼8碼顯示成消費金額，才會出現刷卡2400多萬烏龍。

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