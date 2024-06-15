AI工作機會詢問度破表　橘子集團尋找AI專才、提供絕佳福利

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觀察企業攤位，AI相關公司詢問度最高，像是ASML（艾司摩爾）、廣達、緯穎人潮滿滿，另外橘子集團與微軟旭日計畫也不俗。有資工背景的同學指出，確實因為AI是趨勢，因此特別想找AI相關的工作機會。另外，也有文科生鎖定科技公司業務或相關工作，同樣也是看準AI的發展性，希望在高科技公司能有較好的起薪與成長機會。
橘子集團人力資源室表示，近來AI話題超夯，AI趨勢浪潮來襲，觀察求職者也偏向尋找AI相關工作機會，而橘子集團是一個勇於創新突破的公司，在AI應用方興未艾之際，也正在尋找有機器學習、AI技術工程師背景的人才，希望熱情主動積極，勇於解決問題並擁有溝通能力的專業人才加入橘子集團大家庭。
橘子集團自1995年成立以來，不斷在挑戰中前進，一路變革、顛覆與創新。近年來，隨著行動化與AI浪潮席捲全台，Gamania積極轉型，跨足行動支付、電子商務、影音新媒體、群眾募資等多元領域。2017年以嶄新的橘子集團網路艦隊揚帆出發，率領旗下遊戲、支付、電商、媒體等四大事業群加速前進，近來也專攻AI、大數據領域，期許成為台灣全生態網路企業。
橘子集團福利也在業界之上，除了有媲美私廚的「普橘島」員工餐廳外，餐飲上也有補助。另外員工有生日假、旅遊假、平權假、自主假可申請，員工旅遊部分最高也有1萬元補助。而「幼橘園」則是國內遊戲產業中首家有附屬幼兒園，也是內湖科學園區內第一所成立的幼兒園，集團秉持照顧員工的初心，提供員工方便的托兒、幼兒選項。