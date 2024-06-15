星宇聯手史努比航班啟航啦！25項服務用品萌翻征服大小朋友
星宇航空與PEANUTS史努比SNOOPY聯名主題航班今（15）日正式啟航，透過各式主題服務用品陪伴旅客翱翔天際，包括登機證、行李吊牌、紙巾、紙杯超過25項機上服務用品，都可以見到史努比及其朋友們可愛的蹤跡，為旅客的每趟旅程增添精彩回憶。今日第一航廈報到櫃台，史努比及查理布朗驚喜現身！並挑選JX802台北-東京航班為首航驚喜班機，邀請旅客與空服員及角色立牌合影，分享主題航班首航的喜悅。
記者許家禎／台北報導
星宇指出，此次主題航班，旅客從報到櫃檯開始，即有史努比相伴，包括印上角色們在認真作畫的登機證、行李牌；走進機艙內豪華經濟艙及經濟艙的耳機包裝袋；用餐時主題紙杯、餐巾紙、米果包裝也將換上史努比造型設計，以及旅客必拍印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。
另外，頭等艙和商務艙的乘客，也可在精緻的服務環節中，發現史努比優雅融入的各式巧思，如有機長、空服員角色裝扮的燙銀杯墊以及長程航線專屬的漢堡紙、迷你食物旗幟以及小黃鳥-糊塗塔克的攪拌棒等，無論是不是「阿比迷」，都無法抗拒這可愛魅力。
除了大朋友的旅程擁有滿滿驚喜，星宇也讓小朋友擁有滿滿的快樂，不論是印有史努比經典漫畫的兒童餐盒，或是特製圖案的紅絲絨蛋糕都超級可愛！機上兒童玩具提供有史努比和朋友們一同搭乘星宇航機的主題貼紙簿，讓小朋友一邊享用餐點，一邊欣賞有趣的漫畫故事，在旅途中增添飛行的樂趣。
星宇指出，此次史努比主題聯名除了推出系列機上服務用品外，也將於7月起於機上免稅商品及星宇小舖陸續推出獨家設計聯名週邊商品，包括PEANUTS X STARLUX 聯名款LOQI 春捲包二入組 、CASETiFY PowerThru MagSafe 行動電源、飛行飄帶三入組以及旅行貼紙組等好物，機上免稅品獨享預購兩件88折、三件8折優惠，機上任選兩件商品也可享9折優惠。