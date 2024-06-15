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颱風延遲性農損！屏東檸檬減產約5成　專家估今年颱風更靠近台灣

▲今年檸檬產量受到去年小犬颱風影響，出現延遲性災害，減產約達5成以上。（示意圖／記者李春台攝）
▲今年檸檬產量受到去年小犬颱風影響，出現延遲性災害，減產約達5成以上。（示意圖／記者李春台攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

夏季檸檬產季到來，其中屏東檸檬產區占全國6成產量，不過根據農戶觀察，今年檸檬產量受到去年小犬颱風影響，出現延遲性災害，減產約達5成以上。而氣象專家更近一步預估，下半年「反聖嬰」現象高機率發生，今年颱風生成位置恐更接近台灣。

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根據《聯合新聞網》報導指出，屏東九如鄉農會總幹事龔泰文觀察，受到去年小犬颱風影響，檸檬出現延遲性農損，過去春果是檸檬產季最豐收的時期，但現在果樹卻稀稀疏疏，減產約達到一半以上。

農糧署說明，今年檸檬產銷受到去年氣候影響，可能造成後面受損，發現損害可先向鄉公所通報，達到一定的面積會邀集相關單位會勘，若評估達到一定的程度會公告救助。

▲小犬颱風（國際命名：KOINU）的暴風圈，已經在今（4）日上午8時碰觸台灣東半部，預計將在今日深夜或明（5）日清晨中心有機會登陸台東南部至恆春一帶。（圖／中央氣象署）
▲小犬颱風（國際命名：KOINU）的暴風圈碰觸台灣東半部，屏東也籠罩在暴雨、強風內。（圖／翻攝自中央氣象署）
去年颱風延遲性農損才開始影響產量、價格，又碰上今年颱風季鄰近！臺灣大學大氣科學博士林得恩進一步表示，美國國家氣象局氣象預報中心研究預測評估，今年反聖嬰現象在7至9月形成的機率再提昇為69%，9月之後，形成的機率都在80%以上，11至明年1月發生的可能性也再提昇至87%，反聖嬰肇生的機率愈來愈大。

當反聖嬰發生時，西北太平洋颱風生成數量會減少，但一旦生成後，通常都會比較靠近臺灣。接下來颱風季對今年頻繁發生地震的東部地區以及各地農產，又會是一大考驗。

▲今年下半年「反聖嬰現象」有相當高的機率會發生，9月之後，形成的機率都在80%以上。（圖／林老師氣象站）
▲今年下半年「反聖嬰現象」有相當高的機率會發生，9月之後，形成的機率都在80%以上。（圖／截取自「林老師氣象站」）

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