上高檔牛排館「險些吃掉一棟房」 業者：統編當消費金額
擁有「股神巴菲特最愛」的高檔牛排餐廳，進駐台中七期CBD時代廣場34樓，12日才開幕，就傳出結帳疏失，將消費者消費約1萬2000元，誤刷成2400萬餘元，驚動銀行致電關切。對此，業者表示，是系統誤將統編號碼8碼，顯示成消費金額，才導致出現刷卡2400多萬元的消費烏龍。業者對於結帳疏失，也已解釋並致歉。
記者金武鳯/台中報導
這家「巴菲特最愛牛排館」，也是美國最受歡迎的牛排館，頗負盛名。2019年在台北開創首店，一直維持業績穩健，年均營收超過三億元。看準中部高端餐飲市場潛力，選定台中開設亞洲第二家分店，占地約200坪，客單價3000元起跳，預計年營業額目標上看2億元。
高檔年排館12日才開幕，隨即傳出離譜刷卡疏失。一名台中女子陪好友用餐，一行人總消費1萬2000元，她刷第一張卡時，店員表示刷不過，她不解為何才1萬2000元會刷不過，就換了一張卡。吃完飯回家後，女子看到銀行訊息嚇壞了，因為吃一頓晚餐竟然被刷了2400萬元，她笑說「一頓飯險些吃掉一棟房」，幸好訊息顯示牛排館拒收。不過她也寫信了解情況，並認為高檔牛排館不該這麼粗心。
業者表示，發生結帳疏失，是系統誤將統編號碼8碼，顯示成消費金額，導致出現刷卡2400多萬元情況。事後已致電向女子解釋致歉。