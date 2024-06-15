粿粿泳衣「正面裂開一個大洞」 老公范姜彥豐一看驚叫：遮起來！
29歲前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（本名江瑋琳），與大2歲中日混血男模范姜彥豐結婚2年多，育有女兒「小粿醬」，她近日在粉專分享一系列出國度假的照片，穿開洞泳衣拍網美照，范姜彥豐一看驚叫，疾呼：「遮起來！」
記者楊穎軒／綜合報導
粿粿和范姜彥豐到馬爾地夫旅遊，入住有獨立無邊際泳池的度假村，粿粿和漂浮早餐籃合影，鏡頭由上往下拍，膚色連身泳裝中間挖大洞，32D豐胸和狹長事業線見客，視覺十分雄偉，粿粿一臉滿足狀，「夢幻的漂浮早餐，結果太矮，吃得很辛苦，最後還是拿上岸邊泡水吃，哈哈哈哈！」
貼文一發布，湧入4.8萬人按讚、瀏覽，老公范姜彥豐直呼：「OMG！遮起來！」網友輪番大讚：「這篇是福利」、「這是可以免費看的嗎」、「第一張可以說是上帝之角」、「超辣的」、「嗶嗶嗶！老師有人犯規」、「水不要放這麼高呀」、「賞心悅目！」
從粿粿粉絲變女神老公 范姜彥豐親曝追愛過程
范姜彥豐曾經分享，第一次見到粿粿是在工作場合，當時全場中第一眼就看到女方，心動不已，還跟一旁的好友說「哇！那個女生怎麼那麼可愛」，但當天沒有勇氣跟對方講到話，直到有天，他滑IG探索頁面時跳出粿粿的照片，從那天開始追蹤女方，起初只是小粉絲。
一年多後，粿粿生日當天，范姜彥豐傳私訊祝粿粿生日快樂，兩人開始有更多互動，偶爾約出去喝咖啡、看電影，直到正式交往。
粿粿與范姜彥豐完婚後2個月，宣布懷了第一胎女兒，8月順利產下寶寶，由於夫妻倆形象正面、清新，吸引不少廠商提出合作邀約，兩人也上綜藝、談話性節目分享如偶像劇般的戀愛過程、夫妻相處大小事及育兒經，同時一起經營YouTube頻道「粿醬一家」和一家三口的IG帳號。