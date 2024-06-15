黃仁勳逛夜市最愛台菜「蒼蠅頭」 談AI是歷史上最驚嘆的科技革命
日前輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，掀起「仁來瘋」熱潮，這次除了參加台北國際電腦展之外，還接受《TVBS看板人物》主持人方念華的獨家全英文專訪，暢談AI所掀起的科技革命。問到最喜歡的台菜，只見黃仁勳毫不猶豫地回答：「蒼蠅頭。」忍不住用中文補充說了句：「蠻好吃的。」笑稱：「簡單的食物就是我的最愛！」
記者林奕如／台北報導
黃仁勳在節目中真心建議，「台灣能投資更多人工智慧超級電腦，它會是未來創造知識的工具。」他進一步解釋，過去知識創造主要依賴人類，而未來，超級電腦會幫助發現新知，「沒有一台人工智慧超級電腦，就像天文學家沒有望遠鏡，必須擁有科學的工具，才能推進科學。」
目前正處於AI時代，未來也可預期將無處不在，主持人方念華詢問，是否AI有一天會超出控制，自主思考和做出決定？黃仁勳以飛機的自動駕駛說明，即使飛機能在無飛行員的情況下起飛和降落，仍需有人確保各方面的安全措施，他強調，自主跟自動化技術必須謹慎地建構，以防止這種情況發生。而輝達作為推動AI革命發展的世界引擎，黃仁勳也針對不同對象提出建議，公司應制定AI策略、學生應開始接觸AI並學習相關知識，另因機器人技術將會非常重要，也建議從事電腦科學的專業人士盡快接觸AI，他再次強調：「因為這是歷史上最令人驚嘆的科技革命之一，也是前景可期的絕佳機會。」
節目訪談後，黃仁勳對主持人方念華的訪談給予高度評價，認為訪談問題很有深度，是一場很棒的採訪，聽到這番話，也讓主持人方念華如釋重負笑喊：「我所有的壓力都解除了。」足見黃仁勳的所展現的暖男性格。