反濫權湧千人！沈伯洋曝藍白最終目的、陳柏惟酸黃國昌廁所喬市長
行政院針對國會職權法案提出覆議，立法院將在21日進行投票，民進黨今（15）日赴新北市土城進行宣講。前立委陳柏惟諷刺，國民黨提出的法案就是在「割人民的肉」，並酸民眾黨立委黃國昌「半套昌」；綠委沈伯洋也說，藍白最終目的，就是掏空台灣。
記者陳佩君／台北報導
民進黨昨啟動「反濫權、護民主」說明會，今天下午再赴土城區延和廣場開講，包含秘書長林右昌、綠委蘇巧慧、沈伯洋及前立委陳柏惟等人，均到場力挺，現場喊破千人齊聚。此外，現場也架設連儂牆，發放「尖叫雞」，場面相當有趣。
陳柏惟致詞時表示，說國會改革沒有人說不愛，就如同減肥一樣，大家都說好，不過減肥方式很多種，燃燒自己也是一種、割肉也是一種。
陳柏惟直言，國民黨提出的法案就是在「割人民的肉」，並酸黃國昌「半套昌」。
陳柏惟酸說，黃國昌稱民進黨打假球，但都不提到當時因為違憲所以退回，並直呼黃都在廁所喬新北市長，這種人要修法不是很好笑嗎？
沈伯洋則表示，他要提醒大家，藍白最重要的目標，就是掏空台灣。他說，藍白想先確保中央完全沒辦法做事，將政府的權力都架空，這樣下次選舉時，才有資料拿來罵民進黨政府。
沈伯洋認為，藍白急著通過法案原因是讓所有官員，只要不聽他們的話，就去坐牢，呼籲大家一定要阻擋惡法。