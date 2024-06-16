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《墨雨雲間》5大看點！吳謹言被老公活埋　「借她身分」展開復仇

▲由吳謹言擔綱女主角的陸劇《墨雨雲間》近期成為話題，吳謹言在劇中死裡逃生，以新身分展開復仇，讓粉絲大讚是今年必看的爽劇。（圖／官方微博）
▲由吳謹言擔綱女主角的陸劇《墨雨雲間》近期成為話題，吳謹言在劇中死裡逃生，以新身分展開復仇，讓粉絲大讚是今年必看的爽劇。（圖／官方微博）

記者施以慧／綜合報導

由吳謹言、王星越主演的大陸復仇劇《墨雨雲間》最近引爆話題，它改編自網路人氣小說《嫡嫁千金》，講述家境優渥、生活幸福美滿的千金薛芳菲（吳謹言飾）慘遭算計和活埋，所幸被中書令之女姜若雨（楊超越飾）所救，在死裡逃生後，薛芳菲以「姜若雨」這個新身分回到京城，與肅國公的「蕭蘅」（王星越飾）一同展開復仇。該劇才剛開播，就吸引3200萬的收看人次，有別於一般古裝劇的小情小愛與宮鬥片，以復仇為主題並襯托男女主角的感情線，讓觀眾1集接著1集看下去！

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▲吳謹言在劇中首集就遭人活埋，死裡逃生後開啟復仇計畫。（圖／官方微博）
吳謹言絕地求生　以新身分宣布復仇

擔綱女主角大位的吳謹言，過去曾因出演古裝劇《延禧攻略》而爆紅，這次再度主演古裝劇，大飆演技。劇情雖然狗血，但復仇爽度更高，加上吳謹言的超高顏值，在劇中飾演落魄千金「薛芳菲」，常常給人一種陰柔的氣質，而一開頭就慘遭多方人馬陷害，最終絕地求生，並展開復仇的設定，讓《墨雨雲間》比《延禧攻略》更有看頭。

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▲王星越在劇中飾演「腹黑公子」，高冷的形象在劇裡展現得淋漓盡致。（圖／官方微博）
王星越演活腹黑男　精壯身材超吸睛

王星越在《墨雨雲間》中飾演肅國公「蕭蘅」，在劇中不僅有不近人情、冷若冰霜的性格，還在劇裡對薛芳菲（吳謹言飾）情有獨鍾，完美拿捏了霸道總裁的人物設定，讓他一出場就躍為話題，在劇中還不忘大秀他結實的精壯身材，讓粉絲看得相當過癮。

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▲楊超越反轉演技負評，在劇中的心碎感演技讓粉絲為之驚豔。（圖／楊超越 微博）
楊超越飆出心碎感演技　首集就領便當

而出演當朝太師嫡女「姜若雨」一角的楊超越，則是扭轉過去演技太差的負評，在《墨雨雲間》中以絕美的扮相，與心碎感演技，意外反轉人氣，雖然戲份不多，但有她的片段已經成為該劇亮點，在劇中，姜若雨救起遭活埋的薛芳菲（吳謹言飾）卻遭到一頓毒打，於是她在死前乞求薛芳菲幫自己洗脫冤屈，後來薛芳菲便以「姜若雨」的身分展開復仇。

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▲李夢首次出演古裝劇，就收穫超高評價。（圖／官方微博）
李夢首次出演古裝劇　極惡反派被封「瘋批美人」

值得一提的，還有《墨雨雲間》的極大反派，就是由李夢飾演的「婉寧長公主」，因為看上薛芳菲（吳謹言飾）的丈夫沈玉容，而要求男方將薛芳菲滅口，沒想到事後她卻不認帳，還故作驚訝沈玉容的殺人行徑，陰晴不定的行為被網友譽為「瘋批美人」。事實上，這是李夢首次出演古裝劇，沒想到第1次挑戰，就擔綱反派角色，也意外收穫一票粉絲。

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▲吳謹言（左）與李夢（右）在劇中常以珍珠妝容出場。（圖／官方微博）
精緻扮相成亮點　珍珠妝容考究歷史

劇裡還有1個小亮點，就是女性角色的「珍珠妝容」，吳謹言、李夢等人的臉頰兩側及額頭，都貼上了珍珠，有網友開玩笑表示看起來很像零食「雪餅」，不過劇組出面解答，透露這是考究過歷史而做出的細節，劇組在開拍前參考了宋徽宗皇后、宋欽宗皇后等大量古史畫像資料，讓劇中尊貴身分的女性角色，也都貼上宋朝貴婦之間流行的「珍珠妝」，顯現出女子們的典雅氣質。《墨雨雲間》可至Netflix、Hami Video收看。

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