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李亦伸專欄／總冠軍賽G4解密！原來獨行俠防守比塞爾提克更強硬

▲達拉斯獨行俠G4大爆發，盯人帶區域聯防，強大對位+壓迫性+完美輪轉，讓塞爾蒂克進攻完全窒息，獨行俠122：84大勝塞爾蒂克，把總冠軍賽拉到G5。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠G4大爆發，盯人帶區域聯防，強大對位+壓迫性+完美輪轉，讓塞爾蒂克進攻完全窒息，獨行俠122：84大勝塞爾蒂克，把總冠軍賽拉到G5。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家／李亦伸

總冠軍系列賽前三戰陷0：3落後，被評為防守不好，進攻太差，團隊整合失序獨行俠，G4大爆發，盯人帶區域聯防，強大對位+壓迫性+完美輪轉，讓塞爾提克進攻完全窒息，獨行俠122：84大勝塞爾提克，把總冠軍賽拉到G5。

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G4獨行俠贏球，總冠軍賽將會有G5，完全可以預期。

但獨行俠反弱為強，半場領先26分(61：35)，三節打完領先32分，第四節最多領先48分，獨行俠前三節三分球命中率甚至比塞爾提克更差，但獨行俠還是能在半場打掛塞爾蒂克，三節打趴塞爾蒂克，拿下一場不可思議大勝。

比賽很多細節，都很有趣或是詭異。

▲達拉斯獨行俠今（15）日在NBA總冠軍賽第4戰以122：84大勝波士頓塞爾提克，贏對手38分創下總冠軍賽史上第3大的勝分差。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠今（15）日在NBA總冠軍賽第4戰以122：84大勝波士頓塞爾提克，贏對手38分創下總冠軍賽史上第3大的勝分差。（圖／美聯社／達志影像）
1、塞爾提克前三戰防守夠水準，也被吹上天，獨行俠前三戰場均只能攻下95.3分，得分都被壓制在100分以下，除了Luka Doncic和Kyrie Irving，獨行俠幾乎沒有內線威脅、沒有三分牽制、角色球員手氣全被對手和自己鎖死。

G4獨行俠在決勝前三節三分球命中率也不高，甚至低於塞爾提克，但靠著Luka Doncic無法阻擋凌厲突破、單打砍25分，Kyrie Irving各種突破+中距離跳投攻下21分，還是足夠贏球，三節打完92：60搞定比賽。

Luka Doncic和Kyrie Irving兩人三節打卡下班，兩人三分球一共14投1中，卻能打趴塞爾提克，真夠離奇。

2、獨行俠最大改變和調整是防守，全場都採取區域帶釘人，對球、對人都壓迫到三分線外，不給塞爾提克太多持求、瞄籃、下球、突破空間，一旦塞爾蒂克突破雨線，輪轉協防、二線補位、最後圍堵全都出籠，有效阻止塞爾蒂克進攻。

獨行俠這場比賽防守強度、輪轉、協防、壓迫性、籃板球可以給100分，幾乎沒有缺點。如果獨行俠前三場能打出這種防守強度和糾纏，系列賽過程和結果可能會很不同。

G4總評：獨行俠贏在成功防守。

3、塞爾提克這支跳投大隊G4出手41次三分球(兩分球39次)，三分命中率3成4，投籃命中率3成6，三分手感全面失溫就算了，禁區也幾乎沒有攻勢和戰術。

▲NBA 2023-24總冠軍賽G4今（15）日開打，達拉斯獨行俠在0：3落後的情況下展現更強的求勝意志，Luka Doncic攻下了29分，率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA 2023-24總冠軍賽G4今（15）日開打，達拉斯獨行俠在0：3落後的情況下展現更強的求勝意志，Luka Doncic攻下了29分，率隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
上半場禁區得分「塞爾蒂克12：34獨行俠」，全場打完禁區得分「塞爾蒂克26：60獨行俠」，上半場禁區只得12分，下半場14分，塞爾提克究竟有沒有認真打球，怎麼會把比賽打成這樣，塞爾提克教練Joe Mazzulla之前高明執教、應變、戰略都消失到那裡去了。

4、Luka Doncic上場33分鐘砍29分，三分球8投0中，Kyrie Irving上場31分鐘摘21分，三分球6投1中，兩人表現出色，但並不神仙，能夠半場搞定比賽，三節打趴塞爾提克，的確神奇。

比賽讓人看不懂，塞爾提克讓人看不懂，Joe Mazzulla冠軍賽三連勝犀利執教讓人看不懂，獨行俠教練Jason Kidd神奇大勝更讓人看不懂。

5、塞爾提克教練Joe Mazzulla手裡有很多牌可以打，但他幾乎都放著，只靠五名先發主力撐著，G4很顯然防守沒打好，進攻手氣差，三分更差，塞爾蒂克少了防守、反擊、氣勢，進攻又被獨行俠全面壓迫持球者和對位三分線外空手球員，塞軍攻防全亂了套。

G5如果獨行俠還能打出G4這種防守、對位強度和輪轉防守，跳投大隊又喜歡一路賭三分手氣，塞爾蒂克會有麻煩。

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