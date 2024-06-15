追星Energy成功！ 藝術家西門町創作塗鴉牆 團員突驚喜現身合照
Energy睽違20多年復出掀起風潮，知名街頭藝術家傅星翰VASTAR近日受藝青會邀請，在西門町美國街塗鴉牆面，他自己也是Energy粉絲，為了這次創作刷了〈星期五晚上〉MV約800次，收集許多資料，創作過程一波三折，最後終於完成，還吸引本尊Energy驚喜現身簽名合照，藝術家傅星翰被稱為「最成功的追星族」。
記者林奕如／台北報導
「誰的青春裡沒有Energy！」藝術家傅星翰透露自己也曾是B BOY，為了這次的創作全力以赴，最後決定跳脫中規中矩設計，採用最擅長的「老美漫」風格去完成，雖然有些人可能會覺得不夠精緻，但是這就是老美漫獨特的線條粗獷美。
創作過程一波三折，先遇到連日大雨無法上牆噴漆、雨停後又遇到道路施工無法作業、期間未完成牆面不斷地在社群上曝光，藝術家傅星翰表示：「因為塗鴉人很忌諱牆面沒有完成一直掛在那。我整個人焦慮到不行，壓力很大，牆面不斷修修改改，只為了拿出身為粉絲最大誠意。」
作品完成後引發熱烈討論，許多人來到現場拍照，甚至還有人來拍攝最夯的16蹲挑戰，成為西門町新打卡熱點。Energy團員們看到並分享，更驚喜合體空降西門町簽名合照，藝術家傅星翰開心表示：「他們本人都好瘦、好帥，完全沒有變啊。到底怎麼做到的？」被經紀人笑稱是迷弟無誤。