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台東太麻里高溫飆39.5度！再創今年高溫紀錄　位列6月史上第一名

▲中央氣象署觀測，下午13時台東縣太麻里出現39.5度極端高溫，雖太麻里維自動站不列入歷史紀錄，不過已是今年最高溫。（圖／記者陳明中攝）
▲中央氣象署觀測，下午13時台東縣太麻里出現39.5度極端高溫，雖太麻里維自動站不列入歷史紀錄，不過已是今年最高溫。（圖／記者陳明中攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（15）日受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣已有焚風發生，中央氣象署觀測，下午13時台東縣太麻里出現39.5度極端高溫，雖太麻里維自動站不列入歷史紀錄，不過已是今年最高溫，且與歷史6月份高溫紀錄第一名攝氏39.5相同，有機會創下新高溫紀錄。

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根據氣象署觀測資料顯示，今（15）日下午13時，台東縣麻里出現攝氏39.5度極端高溫，下午13時01分太麻里高溫攝氏39.4度，下午13時14分台東縣茶改東部分場也出現攝氏39.3度高溫。

中央氣象署林定宜表示，台東縣太麻里有兩個自動測站，分別為今天高溫第一名和第二名，分別觀測到39.5和39.4度高溫，雖然自動測站由於會有誤差值不會列入歷史紀錄，不過攝氏39.5度應該為今年迄今最高溫。

而這波西南風影響，今天是最熱的一天，明天台東仍有焚風機會，不過高溫會稍微低攝氏1至2度，不會像今天一樣熱。

中央氣象署也發布高溫特報，今（15）日中午前後臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、桃園市、彰化縣、花蓮縣為黃色燈號，氣溫恐達攝氏36度以上，體感溫度達到攝氏42度，預計週六是大臺北、花東最熱的一天。

▲今（15）日中午前後臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲今（15）日中午前後臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
中央氣象署歷史資料顯示，歷年日高溫為2020年7月25日，台東大武西南風背風焚風，達到攝氏40.2度高溫；今日台東太麻里攝氏39.5度高溫與6月史上最高溫相同，不過自動測站不列入歷史紀錄。

歷史6月份高溫紀錄
1. 1942年06月07日 台東 39.5
2. 2022年06月06日 台東 39.1
3. 2020年06月29日 台北 38.9
4. 2016年06月01日 台北 38.7

備註：上述為人工測站資料，過往歷史紀錄不計入自動測站。今日太麻里高溫並列第1名。
資料來源：中央氣象署

▲中央氣象署歷年日高溫排行榜，最高溫為台東大武2020年7月，因西南風背風焚風，飆到攝氏40.2度。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲中央氣象署歷年日高溫排行榜，最高溫為台東大武2020年7月，因西南風背風焚風，飆到攝氏40.2度。（圖／翻攝自中央氣象署）

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