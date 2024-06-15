太麻里飆40度破紀錄！一表看今日高溫排行榜 11縣市熱到拉警報
（16:00更新，新增氣象署6/15排行）今（15）日受西南風沉降影響，臺東縣已有焚風發生，中央氣象署觀測，台東縣茶改東部分場、太麻里皆在下午出現攝氏40.1度極端高溫，再創下今年高溫紀錄，雖太麻里測站為自動站不列入紀錄，不過已突破史上6月最高溫攝氏39.5紀錄。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署發布高溫紀錄，今下午14時18分台東縣茶改東部分場測站，出現攝氏40.1度極端高溫；另一個太麻里測站，在下午13時36分也測得攝氏40度高溫；台東縣香蘭下午13時測得攝氏39.5度高溫。今日高溫前10名都在台東縣。
台東縣今日出現攝氏40.1度高溫，為今年創下最高溫紀錄，雖然自動測站由於會有誤差值不會列入歷史紀錄，不過歷史上6月份高溫紀錄第一名為1942年06月07日台東縣的攝氏39.5，今日以4字頭突破第一名紀錄。
歷史6月份高溫紀錄
1. 1942年06月07日 台東 39.5
2. 2022年06月06日 台東 39.1
3. 2020年06月29日 台北 38.9
4. 2016年06月01日 台北 38.7
備註：上述為人工測站資料，過往歷史紀錄不計入自動測站。
資料來源：中央氣象署
此外，中央氣象署今（15）日14時44分也發布高溫特報，中午前後臺東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號，氣溫恐達攝氏36度以上，請注意。