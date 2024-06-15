一粒顏值堅不可摧！死亡角度「竟沒雙下巴」 鼻孔瞪人還是好仙
台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），憑冰山美人外貌、一支葉保弟應援舞爆紅，有「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」、「台鋼王牌」、「中職黑嘉嘉」封號，日本媒體看好她成為下一個峮峮和林襄。一粒昨（14）日在Threads分享一組工作照，即便是死亡視角，依然滿溢仙氣，累積7萬瀏覽次數。
記者楊穎軒／綜合報導
一粒近來幫手遊拍廣告，花絮照片中，她穿上宮女的裝束，髮髻下垂放兩條烏黑秀髮，空氣瀏海襯托有稜有角的五官，銅鈴大眼、水滴鼻和小V臉十分精緻，粉紅色透視薄紗夢幻又不失性感，不過淘氣的一粒用由下往上的角度自拍，寫下：「奇怪角度與正常角度的古代粒。」
雖然用女人最害怕的角度入鏡，依然沒有減損太多一粒的美貌，被認證是零死角美女，粉絲留言：「這角度男生愛」、「我很少見到從下面拍還能這麼美的」、「一粒明明就是360度無死角大美女」、「怎麼有點台灣傳奇感」、「一粒要變小龍女了」、「這個角度居然沒有雙下巴！」
一粒小檔案
本名：趙宜莉
綽號：一粒、台鋼王牌、顏值扛壩子
生日：1999年4月22日
年紀：25歲
身高：158公分
體重：約41公斤
學歷：輔仁大學織品系、法文系畢業
興趣：跳舞、繪畫、睡覺、吃美食
感情：單身
最欣賞的球員：大谷翔平