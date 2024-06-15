619器捐日續奏生命樂章 我國器捐意願累計逾61萬人次
▲▲衛福部指出，透過推動多元政策，截至2024年6月止，我國預立器官捐贈意願累計人數逾61.2萬人次，器官捐贈及移植者亦逐年提升。（圖／NOWnews資料照片）
記者
許家禎／台北報導
｜ 2024-06-15 15:04:59 2024-06-15 15:05:51
衛福部擇定每年6月19日為我國的器官捐贈紀念日，以感念器官捐贈者及其家屬的無私奉獻，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（下稱器捐病主中心）於今（15）日舉辦「2024 NEW LIFE 心聲‧新生器官捐贈紀念日音樂會」，讓器官捐贈者家人獲得慰藉，知道自己逝世親人捐贈的器官，接力交棒延續其他人的生命，用不同的身分演奏生命樂章。透過推動多元政策，截至本年6月止，我國預立器官捐贈意願累計人數逾61.2萬人次，器官捐贈及移植者亦逐年提升。
今年器官捐贈紀念日主題，結合近期器捐病主中心推出的「器捐聲紋卡」，讓民眾在預立器官捐贈意願的同時，能留下想對家人說的話，這段話也是家人決定器官捐贈的推手。另外，在數位化浪潮下，今年也增加以健保卡「預立器官捐贈及安寧緩和意願」管道，大幅縮短預立意願註記時間，也讓線上預立器官捐贈及安寧緩和意願占比提高到7成以上，提升簽署可近性。
衛福部指出，近年來整合「器官捐贈」、「病人自主」及「安寧緩和」政策，以兒童、青少年、成人等不同年齡層的角度，推動國人生命教育，深化不同族群民眾的善終觀念，也期待提升器官捐贈認同感，進而願意進行器官捐贈。
透過推動多元政策，截至本年6月止，我國預立器官捐贈意願累計人數逾61.2萬人次，器官捐贈及移植者亦逐年提升，在去（2023）年捐贈人數達416人，持續創下新高，並期盼在「行動創新AI團隊」的激盪下，將提供國人更多元器官捐贈及生命教育政策。
衛福部鼓勵民眾可持健保卡、自然人憑證至「預立醫療決定、安寧緩和醫療及器官捐贈意願資訊系統」線上預立器官捐贈及安寧緩和醫療意願。透過器官捐贈，讓生命得以其他方式延續，同時庇護家人未來在有器官移植需求下，提高配對的機會，發揮利己利他的大愛精神。