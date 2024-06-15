中國深圳一家5口喝湯中毒！2人送加護病房 只因誤放「這東西」
中國廣東省深圳市近日傳出一起集體中毒事件，一家5口在家中喝湯後不久，全家就都出現頭暈、噁心、視力模糊等症狀，其中2人更因情況嚴重，被送到加護病房搶救，調查後發現是「斷腸草」中毒。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，近日深圳姓李的一家人，在家中煮了「黃花倒水蓮煲雞湯」喝，不久全家都出現上述症狀，意識到不對勁，一家人立刻去附近醫院，還不忘帶上喝剩的湯，後來又被轉往深圳市第三人民醫院。
求診時，一家5口已有2人喪失意識昏迷，臉色發黑、嘴唇發紫，情況危急，隨後轉入ICU搶救，至於剩下3人則接受洗胃等治療，所幸最後5人都脫離險境。
報導指出，5人喝的湯裡，檢測到俗稱「斷腸草」的鉤吻，這種植物也是中藥材的一種，有祛風、攻毒、消腫、止痛、抗炎、催眠等功效，外敷可舒緩疥癬、瘡患、濕疹、風濕、關節炎等症狀；不過，「斷腸草」毒性猛烈，非經專業處理是不能輕易食用的，而且因為外觀與金銀花、黃花倒水蓮相似，過去也曾傳出有人誤採、誤食後中毒。
報導也提到，「斷腸草」的毒性，主要成份為多種生物鹼，包括強烈的神經毒性，服食過量就會導致消化系統、循環系統和呼吸系統的強烈反應，中毒症狀包括噁心、吞嚥困難、發熱、嘔吐、抽搐、腹痛腹瀉、四肢麻木、肌肉無力、視力減退等等。