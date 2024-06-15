太麻里飆40度極端高溫！小心熱傷害：致死率30%　醫曝3狀況要洗腎

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國健署衛教資訊指出，人類正常體溫約在36度~37度，人體可透過傳導、對流、輻射、蒸發散發身體的熱能，不過在大太陽的高溫環境下，人體不只無法藉由輻射散熱，反而會因輻射自外界吸收熱能而導致熱傷害，一旦高溫又濕度過高，加上衣物材質阻礙排汗時，人體靠蒸發（流汗）散熱能力減少，就可能造成身體熱能的堆積而造成熱傷害。
常見的熱傷害包含熱痙攣、熱暈厥、熱水腫、熱衰竭與中暑。其中熱衰竭與中暑都十分危險，又以中暑最為嚴重。
📍熱衰竭：在高溫環境中因大量排汗造成水分和鹽分過度排出，症狀可能有頭暈、噁心嘔吐、頭痛、姿勢性低血壓、暈倒、視力模糊等。治療需儘速將患者移至陰涼處、給予降溫、補充水分及電解質、並儘速送醫。
📍中暑：熱傷害中最嚴重、死亡率最高的一種，患者常出現會高於攝氏40度以上的高溫合併意識改變，也可能出現其他類似熱衰竭的症狀，現場處理仍應儘速移至陰涼處並給予降溫，然後儘速送醫。
高溫+密閉空間最危險 3類人是高危險群
腎臟醫學會秘書長許永和曾受訪指出，熱衰竭大部分發生在氣溫炎熱、密閉不通風的場所，或是大太陽下工作者、國軍野外操演、運動大會等，需要在極度炎熱天氣進行極度體力付出活動族群，如有同時服用含抗組織胺的感冒藥、喝酒、本身有疾病等，可能因此增加熱衰竭發生機率。
許永和指出，患者送到急診室時，體溫幾乎都高達39.5度、甚至40度，導致中樞神經受到影響，嚴重者則甚至可能昏迷，也可能表現在其他器官衰竭，最典型的是合併熱衰竭、橫紋肌溶解、肝功能惡化，有些患者則會有心臟功能受損的情形。
治療方面，許永和說，原則上會讓病人急速降溫、使用支持療法、補充水份等，如果沒辦法快速恢復腎功能，並產生酸血症、體內鉀例子濃度過高、「腎臟壞到水排不出來」等程度，才會介入洗腎。
5歲以下孩童是熱傷害高危族群 戶外中暑跡象這4件事要先做
禾馨醫療小兒科巫漢盟醫師也提醒，5歲以下的孩子是熱傷害的高風險族群，因為小孩汗腺還沒發育成熟、適應熱的能力較弱，再加上新陳代謝快，皮下脂肪多、血流量少血液循環較差，造成產熱速率高、排汗速度慢，因此更容易中暑，一旦在戶外發現孩子狀況不對勁、疑似中暑，有以下4點提醒。
1.請務必立即將孩子帶到陰涼處，設法降低體溫鬆脫衣物。
2.用「溫水」擦拭身體，以及搧風來降低體溫。
3.如果孩子意識不清、不要強行灌水，等意識清醒再補充水分。
4.如果狀況沒有改善，則應儘速送醫。