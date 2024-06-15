柯震東想找「許光漢、王淨」養他！不懂年輕人：性愛比交往還簡單
柯震東今（15）日出席3C品牌代言活動，6月18日將迎來33歲的他許願說：「希望演藝圈越來越好，大家賺大錢！所有（北影）入圍者都可以得獎。」提到最近在Threads「徵演員」一事，他坦言想找到下一個許光漢、王淨壯大公司。柯震東自認生活很無聊，活躍於Threads上是想了解年輕人思想：「以前覺得男生、女生結合（做愛）在一起很難，現在最難是說『這是我的另一半』！」
記者黃雅琪／台北報導
柯震東日前在社群平台Threads上面「徵演員」，發文喊話：「我只是想問！有沒有有興趣當演員的年輕男女們嗎？如果有請在下面留言，我們需要你們！然後我們會好好保護你們，請報名，感謝！」他開出的條件是年紀16到20歲為佳，強調培養與推廣演員需要時間，不在範圍內也可以報名：「我希望你、妳跟我一起創造新的未來。」
柯震東今日出席活動，提到想找新演員一事說：「希望能找到小王淨、小許光漢！」坦言想幫忙新演員曝光，自己可以做一些幕後工作，目前還在篩選名單。至於是否有動念退休？柯震東激動喊：「沒有啦！我才33歲而已耶！如果有更多的新人可以幫我們公司壯大（賺錢），其實沒有不好啊！」