Makiyo爆與23歲小鮮肉發生「一夜情」！對方暈船哀：不想1次而已
現年40歲Makiyo（川島茉樹代）於2022年時與從事醫美行業的圈外男友閃婚，不過這段婚姻維持不到兩年，兩人就在去年7月時宣布結束這段短命感情。日前Makiyo在綜藝節目《小姐不熙娣》上爆料，自己在離婚後，身邊曾出現2名追求者，不過最後都沒有修成正果。還自爆自己曾和1名23歲的小鮮肉展開一夜情，沒想到男方最後竟因此暈船，還對Makiyo死纏爛打，苦苦哀求：「可是我不想要1次而已。」
記者施以慧／綜合報導
Makiyo日前參加綜藝節目錄影，在與主持人分享感情經歷時，她坦承自己曾和1名23歲的男子發生過一夜情，但當時考慮到男方即將去澳洲打工度假，因此只是想玩玩而已，並非真心交往，不過男方疑似已經暈船，不僅追著Makiyo跑，還哀求她，表示想要繼續維持性愛關係，讓Makiyo相當錯愕，而當主持人小S詢問：「兩人有無再發生關係？」原先Makiyo立刻否認，但思考幾秒後又改口：「有啦！」讓全場大笑不已。
Makiyo也分享了她的交友條件，包括喜歡年輕一點的男性、戴眼鏡的、瘦一點但不用太高、個性內向。而對於是否有想再婚的問題，她則透露，自己目前實在過於忙碌，所以沒空交男友，不過自己並不排斥。談到離婚一事，Makiyo則表態，離婚是正確的決定：「這個是值得離的。」
事實上，Makiyo與前夫的婚姻並不順利，兩人在2021年時交往，沒想到才過3個月，Makiyo就意外懷孕，兩人隨即步入婚姻，不過外界卻不看好Makiyo「帶球閃婚」的決定，沒想到Makiyo與前夫在去年7月份，就真的宣布離婚，14個月的婚姻終結，Makiyo表示離婚理由是兩人個性不合。