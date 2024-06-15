「平成鐵人」金本知憲來台！平野直呼超緊張 希望師父帶來勝利
中信兄弟今（15）日在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」，邀請日職傳奇球星「平成鐵人」金本知憲到場開球。兄弟總教練平野惠一過去曾和金本知憲在同時期效力阪神虎隊，並稱他為「師父」，也曾笑稱他很可怕。由於班機延誤，兩人在比賽前仍未碰面，但平野惠一受訪時，直呼自己已經非常緊張了，不過還是希望有師父到場的加持，可以為球隊帶來贏球的力量。
記者林之越/台北報導
平野稱金本知憲「可怕」 希望借助力量贏球
在兄弟官方釋出的影片中，平野惠一提到因為過去在阪神虎時期，不僅在球場上或球場外，都從金本知憲身上學習到很多東西，所以才稱他是師父、恩人。雖然很歡迎他來到台灣，但也開玩笑稱師父很可怕，見到面可能還是會很緊張。
今（15）日賽前接受媒體採訪時，平野惠一表示因為班機有點延誤，所以兩人目前還沒有見到面，但就如同之前訪問所說的，現在心情還是非常緊張。被問到金本知憲來開球，會不會變得更想要贏球，他回答道：「與其說想要贏球給師父看，不如說希望可以借助他的力量，來贏下比賽。」
此外，平野惠一也提到：「因為他對於台灣的棒球也很有興趣，所以希望可以讓他藉著這個機會，認識台灣棒球，同時也希望可以宣傳台灣的棒球。」關於有沒有打算帶師父去吃什麼台灣食物，他表示目前還沒決定，畢竟明天也還有比賽。