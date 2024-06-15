影／台韓日應援女神齊「攻蛋」！阪神啦啦隊合體Passion Sisters
台韓日應援女神齊聚「攻蛋」！中信兄弟在今（15）日迎接「阪神甲子園球場日」的主題日活動，特別邀請六位阪神虎啦啦隊女孩「Tiger Girls」，攜手合作中信兄弟Passion Sisters一同登台，同時阪神虎隊吉祥物「ラッキーLucky」、「キー太 Ki-Ta」也會到場。有趣的是，Passion Sisters中還有2位韓籍成員邊荷律、李丹妃，也讓應援台將出現台日韓應援女神齊聚的稀有場景，堪稱是現場觀戰球迷的一大福音。
記者林之越/台北報導
台日韓女神齊聚 峮峮：很有趣的交流
兄弟全名「阪神甲子園球場日- 100週年大巨蛋特仕版」主題日活動，連續在15日、16日都邀請阪神阪神啦啦隊女孩TigersGirls登場應援。對於首度和日本啦啦隊一起應援，Passion Sisters人氣成員峮峮表示：「團隊裡有韓籍成員，但是沒有日籍成員，覺得這是一次很有趣的交流，希望以後還有更多合作機會。」
短今翻譯喊燒腦 日啦啦隊談台式應援
另一位Passion Sisters成員短今則提到，因為自己會看日劇、韓劇學日文，第一次練習應援的時候，想要幫韓籍成員邊荷律向日本啦啦隊員翻譯，但卻不小心說出日文，直呼要在三個語言間切換非常燒腦。
TigersGirls接受媒體訪問時，被問到會不會不適應台灣炎熱的天氣，其中一位成員回應道：「雖然台灣的天氣比較炎熱，但是因為自己很喜歡夏天，所以目前還算適應。」對於台、日應援的差異，他們則表示，對於全場球迷一起呼喊球員名稱的部分特別印象深刻，感覺到非常的有熱血和有活力。