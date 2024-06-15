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618賣場優惠！好市多衛生紙折221元、滿額折價　全聯咖啡買一送一

▲好市多即起至18日前，推出年中線上購物最大檔期活動「好市夏日購」，多項商品折扣，包括線上購物舒潔衛生紙現折221元。（示意圖／金百利克拉克提供）
▲好市多即起至18日前，推出年中線上購物最大檔期活動「好市夏日購」，多項商品折扣，包括線上購物舒潔衛生紙現折221元。（示意圖／金百利克拉克提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

迎接618購物節，好市多即起至18日前，推出年中線上購物最大檔期活動「好市夏日購」，多項商品折扣，包括線上購物舒潔衛生紙現折221元，6月18日當天滿額輸入折扣碼，現抵618元；全聯「分批取」6月18當天則是祭出消費滿1,000元贈1,000福利點，還有OFF COFFEE咖啡快閃買一送一。

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🟡好市多
好市多線上購物自6月12日至18日推出年中最大檔期活動「好市夏日購」，6月18日更有一日限定驚喜，輸入指定優惠券代碼「24618」，滿8,800元即可現抵618元，必買優惠商品一次看。

◾舒潔 三層抽取式衛生紙 110抽 X 60入，原價1199元、特價221元，現折978元
◾Disney 22吋 夏日泳裝玩偶 多種款式選擇，原價979元、特價529元，限折450元
◾卡樂比 富果樂水果早餐麥片 1 公斤，原價269元、特價209元，現折60元
◾桂格 北海道風味特濃燕麥 42公克 X 48包，原價519元、特價419元，現折100元
◾肌研 極潤保濕化粧水組 清爽型 400毫升 X 1入 + 保濕型 100毫升 X 2入，原價709元、特價609元，現折100元

▲好市多6月18日更有一日限定驚喜，輸入指定優惠券代碼「24618」，滿8,800元即可現抵618元。（圖／好市多提供）
▲好市多6月18日更有一日限定驚喜，輸入指定優惠券代碼「24618」，滿8,800元即可現抵618元。（圖／好市多提供）
🟡全聯福利中心
全聯「小時達」6/14~6/18連續五天，使用PX Pay/全支付單筆滿1,000元贈1,000限時福利點；6/19~6/27接力歡慶暑假檔期，小時達再推出「快樂放暑價」活動，單筆消費滿1000元，結帳輸入指定折扣碼「HISUMMER」現折100元；6/22~6/23輸入指定折扣碼「HAPPY220」消費滿1,500元折220元，再贈800限時福利點，同樣享有20%回饋。

全聯分批取！6/6~6/21全聯分批取同慶「618狂歡購物節」每週一到五消費滿600元贈300福利點；6/17~6/18加碼滿1,000元贈1,000福利點。麵包、咖啡控也千萬不要錯過，6/17~6/21歡慶國際野餐日，全聯分批取阪急麵包滿600贈600點；6/18快閃OFF COFFEE熱咖啡買1送1優惠，限量2,000組，6/14~6/27新客首購還享滿499元享85折回饋，囤貨手速要快！

▲全聯咖啡（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯6/18快閃OFF COFFEE熱咖啡買1送1優惠，限量2,000組。（圖／記者鍾怡婷攝）

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