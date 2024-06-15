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面試「隱藏陷阱」騙不懂的人！一堆菜鳥報到才知：難怪薪水變超低

▲隨著六月畢業季的到來，許多大學生也都即將成為新鮮人踏入職場，而第一關就是要面臨公司的面試考核。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲隨著六月畢業季的到來，許多大學生也都即將成為新鮮人踏入職場，而第一關就是要面臨公司的面試考核。（示意圖／翻攝自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著六月畢業季的到來，許多大學生也都即將成為新鮮人踏入職場，而第一關就是要面臨公司的面試考核，而在面試當中考題百百種，還包括許多員工福利的問題都必須要釐清，有些公司的話術功力一流，新鮮人可要小心了！近日有網友分享自己的求職經歷，結果疑似被公司話術，雙方根本雞同鴨講，讓大批內行人傻眼：「起薪4萬變成3萬5的概念。」

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一名網友在「Dcard」貼文指出「當初公司面試我時，問我期望薪資多少，我回說希望是4萬起，後來過兩天錄取時，說我的薪資是『底薪34800+交通津貼2000+全勤2000+勞退提撥6%2088等於40888元』我也再度確認，結果錄取第一天，拿到合約變成『4800+交通2000+全勤2000=38800』，這樣是合理的嗎？」

▲面試被問到期望薪水千萬不要回答「依公司規定」，成為許多人低薪的原因！（示意圖／photoAC）
▲網友分享自己去面試的時候談妥薪水，結果報到之後發現「薪資結構有問題」。（示意圖／photoAC）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「....為什麼勞退提撥會算在薪水裡啦！」、「摁...你應該被畫數了，這個算法變成6%勞退你自己繳，這是雇主要負擔的，然後你還要扣勞健保還有請假一天就沒全勤，整個扣完你剩下不到3萬5」、「建議直接離職，根本被話術」、「薪資結構本來就不該有勞退提撥這項」、「你又不是自提當然不合理啊，就是在話術你。」

勞退提撥菜鳥新人不懂！新鮮人遇到公司話術要當心

所謂的「勞工退休金」就是雇主應該給予員工的退休保障，屬於雇主對員工的法定責任之一，而這其結構是「雇主每月提撥薪資6％+個人自行選擇提撥薪資0至6％」，也就是說，除了雇主每個月應該要幫勞工提繳工資總額的6%之外，勞工自己還可以按月提繳1至6％的退休金，提繳率可以自己決定，也可以隨時停繳。

也是說以網友的案例來看，本來公司應該要每個月提撥薪資6％來保障員工的「勞工退休金」，而該網友也沒有要自己提撥薪資1至6%，結果本來談好的薪資，變成要自己負擔公司本該保障的6%，薪水就直接少了2088元以外，還要扣除勞健保，萬一當月沒有全勤，加加減減，薪水從40888變成大約剩下34000餘元，差距非常大。

▲勞保年金、職保年金、勞退月退休金等給付都在今（30）入帳，約有171萬人可領，最高4萬元。明天則發國民年金保險老年年金等給付。（示意圖／記者潘毅攝）
▲勞退新制其實非常簡單，就是「雇主每月提撥薪資6％+個人自行選擇提撥薪資0至6％」，前者不應該是由勞工自行負擔雇主應負擔的6％。（示意圖／記者潘毅攝）
勞退該不該「自提6％」？優缺點一次看懂

根據「勞退新制」的制度，簡單說就是一種強迫儲蓄，雇主幫員工提繳薪資6％或者加上個人意願提繳最高上限6%，這些錢都是屬於個人專戶，等到60歲退休後，專戶裡的錢都可以全部請領，那到底該不該「自提6％」呢？《NOWnews》就整理了幾大優缺點，讓即將出社會的新鮮人一次看懂。

🟡勞退自提6％優點
📍節稅：自願提繳金額不會列入年度薪資所得稅
📍強迫儲蓄習慣：增加勞工退休金個人專戶累積金額，強化退休後生活保障
📍保證收益機制：：提繳勞退金的累積運用收益，享有不低於銀行2年定存利率計算之累積收益保障
📍勞動基金代操：如果您是完全不會投資理財或完全無理財習慣者，勞動基金代操的績效比放在銀行定存來的好

🟡勞退自提6％缺點
📍現金流減少：畢竟每個月都提出一筆錢，手上現金流肯定會減少
📍不能隨時提領：一旦自願自提6%勞退，就必須要到60歲才可以提領
📍勞退基金代操無法自行選擇標的：交給勞動基金代操可能無法符合各年齡層資產配置所需，特別是對年輕族群可能太過保守

▲勞動部今開放勞工查詢退休金個人專戶，可掌握個人勞退虧損情形。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）
▲勞動部有開放勞工查詢退休金個人專戶，可掌握個人勞退虧損情形。（圖／記者李琦瑋攝）

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