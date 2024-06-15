面試「隱藏陷阱」騙不懂的人！一堆菜鳥報到才知：難怪薪水變超低

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「....為什麼勞退提撥會算在薪水裡啦！」、「摁...你應該被畫數了，這個算法變成6%勞退你自己繳，這是雇主要負擔的，然後你還要扣勞健保還有請假一天就沒全勤，整個扣完你剩下不到3萬5」、「建議直接離職，根本被話術」、「薪資結構本來就不該有勞退提撥這項」、「你又不是自提當然不合理啊，就是在話術你。」
勞退提撥菜鳥新人不懂！新鮮人遇到公司話術要當心
所謂的「勞工退休金」就是雇主應該給予員工的退休保障，屬於雇主對員工的法定責任之一，而這其結構是「雇主每月提撥薪資6％+個人自行選擇提撥薪資0至6％」，也就是說，除了雇主每個月應該要幫勞工提繳工資總額的6%之外，勞工自己還可以按月提繳1至6％的退休金，提繳率可以自己決定，也可以隨時停繳。
也是說以網友的案例來看，本來公司應該要每個月提撥薪資6％來保障員工的「勞工退休金」，而該網友也沒有要自己提撥薪資1至6%，結果本來談好的薪資，變成要自己負擔公司本該保障的6%，薪水就直接少了2088元以外，還要扣除勞健保，萬一當月沒有全勤，加加減減，薪水從40888變成大約剩下34000餘元，差距非常大。
勞退該不該「自提6％」？優缺點一次看懂
根據「勞退新制」的制度，簡單說就是一種強迫儲蓄，雇主幫員工提繳薪資6％或者加上個人意願提繳最高上限6%，這些錢都是屬於個人專戶，等到60歲退休後，專戶裡的錢都可以全部請領，那到底該不該「自提6％」呢？《NOWnews》就整理了幾大優缺點，讓即將出社會的新鮮人一次看懂。
🟡勞退自提6％優點
📍節稅：自願提繳金額不會列入年度薪資所得稅
📍強迫儲蓄習慣：增加勞工退休金個人專戶累積金額，強化退休後生活保障
📍保證收益機制：：提繳勞退金的累積運用收益，享有不低於銀行2年定存利率計算之累積收益保障
📍勞動基金代操：如果您是完全不會投資理財或完全無理財習慣者，勞動基金代操的績效比放在銀行定存來的好
🟡勞退自提6％缺點
📍現金流減少：畢竟每個月都提出一筆錢，手上現金流肯定會減少
📍不能隨時提領：一旦自願自提6%勞退，就必須要到60歲才可以提領
📍勞退基金代操無法自行選擇標的：交給勞動基金代操可能無法符合各年齡層資產配置所需，特別是對年輕族群可能太過保守