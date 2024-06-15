本壘攻防戰掀爭議！富邦主帥陳金鋒回應了　李宗賢關心林辰勳傷勢

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當時富邦王正棠在三壘有人一出局時擊出外野飛球，跑者李宗賢在接殺後直奔本壘，卻在本壘前與味全龍捕手林辰勳相撞，兩人都倒地，最後林辰勳退場並立刻送醫。賽後龍隊總教練葉君璋透露，林辰勳左側肋骨骨裂，至少需休養4個禮拜。
富邦悍則提出電視輔助判決，最終仍維持原判出局。此判決讓富邦悍將總教練陳金鋒非常不滿，並向裁判抗議。對於本壘衝撞爭議，據球團的說法，鋒總表示當下裁判向他解釋過後，理解聯盟的判決決定，並強調一切依照聯盟的規定。
聯盟在5月20日總教練會議針對本壘攻防的「波西條款」開會，並認定「本壘攻防時，除非捕手先接到球，否則捕手不能進入跑者有得分意圖的本壘路徑；若捕手在接到球前，進入跑者路徑，主審得以判定跑者安全上壘得分。」並且取消相關但書，取消「波西條款」（Buster Posey Rule）但書，代表未來捕手在並未持球狀況下，不能阻擋跑者路線，相較之下，若是跑者故意衝撞捕手，也是會被判出局。
李宗賢關心林辰勳傷勢 互相說不好意思
回憶昨日本壘攻防戰，李宗賢表示：「當下我只能煞車了，如果直接全速過去，衝擊力會很大，反而會更嚴重，我有強迫自己煞車，但我覺得自己也沒辦法避免，他看著球，沒辦法注意要在哪接球，各自都要幫助球隊，這種事大家都不想看到，但這也是比賽的一環。」
賽後，李宗賢與林辰勳關心彼此的傷勢狀況，互相說不好意思，「看到他被抬下去，當下很擔心，所以想去了解狀況。」李宗賢指出，「林辰勳傷勢算是比較嚴重，我脖子和下巴有擦傷，今天下巴是有一點痛。事發當下是真的沒辦法，球路徑就是這樣子，我們只能盡可能將傷害降到最低。」