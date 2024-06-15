沖繩大雨淹水！旅遊租車自駕泡水想保險理賠 該怎麼保一次看
日本沖繩昨（14）日受到鋒面影響，豐見城市、糸滿市一帶出現雨量110毫米的暴雨，多處也都淹水，汽車在馬路上涉水而過，甚至涉水推車。就有旅客於社群平台發問，因為國人到沖繩很常選擇自駕，若是租來的車輛因為淹水而泡了水，該損失是否會由保險理賠？經常自由行的旅遊達人「傑西大叔」就提到，因此保險通常最好選擇保「全險」，畢竟出國也是難得一次，多花一點錢以求安心。
記者葉盛耀/綜合報導
國人喜愛到日本旅遊，尤其到了沖繩之後，考量當地大眾運輸相較沒那麼普及，往往會選擇租車自駕遊，租車時也一定會需要保險，經常自由行且曾在日本自駕旅遊的旅遊達人「傑西大叔」就以自身經驗提到，「通常我都選擇保全險，在國外盡量要讓自己心安一點。」而對於此次的沖繩淹水狀況，就屬於天災，所以要注意的保險條款是否有列到「天災所造成的車損」，風災、水災甚至大石頭砸下來的都算在內。
而電商平台KLOOK也有提到，通常在日本租車時都會提供基本保險，包括車輛損壞保險和第三方責任保險，但可能存在免責額或自負額，需要額外支付，建議考慮購買額外的保險。
若是以國人到日本最常選用的車款TOYOTA來說，現在有推行「租車安心W方案」，是免除支付免責補償制度與營業損失賠償（NOC）的套裝新方案。只要在免責補償制度追加550日圓（含稅10%）／天（24小時），即可獲得雙倍安心的支援保障，還附帶受損輪胎的修理費用及輪圈遺失的賠償費用。兩者相加，每天只要1650日圓，合台幣約340元。
另外KLOOK也提醒，在日本租車自駕時，如果沒有遵守當地的交通法規和營運公司合約要求，即使購買了額外保險，也無法獲得賠償，而發生狀況處理步驟一定要先與租車公司聯繫，通常可以在租車合約中找到租車公司聯絡方式，租車公司會指導你如何正確的處理。