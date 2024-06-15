賴冠霖退圈長信曝光！解約公司轉幕後　喊話粉絲：我從來沒有跪過

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不過賴冠霖態度很堅決，他也提到，「我主觀認為我們被創造出來，是學習如何去愛的，愛別人，但更重要的是愛自己，我曾無數次從噩夢中醒來，走到廁所、開燈、照鏡子，卻不愛鏡子裡的那個人。站在今天這個時間點，我覺得只有這樣選擇，只有選擇轉幕後了，我才會真正地珍惜我過往的經歷，我們都應該學會往前看了。」
賴冠霖長信全文
該從哪里開始說起呢，我幻想過這一天的到來，這使我期待，我幻想過這一天不要來，這使我恐懼，在「綠植」（粉絲名）看到這封信的同時，我已經和經紀公司聊妥，解除協議，然後正式開始我的幕後生涯。我與台前所有的同事告別，並告訴他們我的決定，他們表示不理解。
我很堅決，時至今日，人們已經把發生在我身上的事情想得理所當然，以前都挺過來了，這次也可以，這對他不算啥，他肯定能做好的，我知道這是對我的一種肯定，但似乎愛自由的我接受不了。我心中有萬般的無奈和不捨，但我不知道如何說出口，因為在我的眼裡，這一切對你們來說更不公平，我叛逆，綠植被罵，我不服從，綠植被針對。我要轉換賽道，綠植好像只能接受，我邊寫邊在想：「哇，我們真是戰友情誼了，這種事現在都能很平靜地寫出來呢。」
請相信我，我在寫這段話的時候並不好受，我甚至和工作人員討論過想邀請你們來北京，創造一次面對面交流的機會，但是我做不到，工作室的帳上沒剩多少現金了，我真的很抱歉，一直以來我沒有給予你們「硬氣」的機會，不過你們千萬放心，我私下從來沒有跪過，就像我說過的：「你們一直是我的底氣。」
這一次，我想這樣選擇，也許很多人還是會來給建議，但我很堅決，我主觀地認為我們被創造出來，是學習如何去愛的，愛別人，但更重要的是愛自己，我曾無數次從噩夢中醒來，走到廁所、開燈、照鏡子，卻不愛鏡子裡的那個人，站在今天這個時間點我覺得只有這樣選擇，只有選擇轉幕後了，我才會真正地珍惜我過往的經歷。
我們都應該學會往前看了，所謂的起點、出道團體、處女作等等，它們代表了某種意義。我認為更重要的是表達自己，把那一句句想說的話變成台詞寫在白色的紙上。如果有一天我做成了，我會用最真摯的態度邀請你們，我會邀請你們進到影院，為我的作品書寫最客觀的一筆。在那之前，讓我們回歸個體，去學習如何更愛自己吧，我永遠愛你們。
秋天會離開，秋天還會回來，但現在不是秋天，只要你願意，讓這封信躺在你的腦海中。
總有一天，我們都會明白的。
賴冠霖2024/06