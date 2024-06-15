沖繩暴雨破紀錄！那霸機場地勤「躲室內避免雷擊」 影響近百航班
日本沖繩地區進入梅雨季，連日暴雨對當地帶來了嚴重影響，沖繩多地出現淹水情況，民眾不得不涉水推車，那霸機場也因此有數百個航班延誤或取消，地勤人員更因為外頭雷擊不斷被要求進入室內避難，起飛與降落航班更被延遲，為此機場大廳擠滿了滯留的旅客。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本氣象報導指出，沖繩地區出現的暴雨是由於梅雨鋒面的影響，導致連續不斷的雷擊和大雨，而在那霸機場，地勤人員正因頻繁的雷擊被迫避難。《琉球新報》指出，那霸機場事務所統計至週五下午，共有91個航班延誤、13個航班取消，尤其包含65個起飛航班遭到延誤，導致遭延誤的旅客更只能全擠在機場內。
報導指出，包含豐見城市、南風原町、八重瀨町等地區也出現了短時間大雨，引發了淹水和土石坍方的災情，其中豐見城市出現了時雨量達到110毫米的暴雨，創下當地6月的觀測紀錄，那霸1小時內累積降雨量更達到94.5毫米，創下百年來的紀錄。
日本氣象廳呼籲民眾警戒土石流與河流水位上漲和低窪地區淹水災情，同時還要注意雷擊和強陣風的襲擊。
日本本島則預計會在下週正式進入梅雨季，屆時將會出現更多的豪雨天氣。專家表示，隨著梅雨季的到來，暴雨發生的頻率和強度可能會增加，特別是今年梅雨季的進入時間較晚，使得暴雨更為頻繁和強烈。