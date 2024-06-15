繼政大之後！台大也跟進「多元文化假」 每學期最多2天
台灣信仰與族群多元，以往學生要參與重要祭典或活動時，只能請事假，政大在去（2023）年年底首創「多元文化假」，而繼政大之後，台大現在也能請「多元文化假」了！台大學生會今（15）日指出，台大執全國高等教育牛耳，在保障與推廣多元文化的進程上扮演積極角色，在學生會等爭取下，學生只要檢附活動參與相關證明，即可請每學期最多2天的多元文化假。
記者許家禎／台北報導
去年12月，政治大學學生會表示，台灣的信仰、族群多元，教育部曾召開「高級中等學校因應學生多元文化請假規定研商會議」，決議開放高中以下學校設多元文化假，學生會相當認同教育部作法及精神，因此首創增訂「多元文化假」，每學年可請2天，檢附相關證明文件後，教師就得以准假，並將原住民族的歲時祭儀假由1天增至5天。
而繼政大之後，台大學生會也宣布台大學生也可請多元文化假，台大學生會表示，去年10月即向校方提議，台大生活輔導組在今年初，則對原住民族同學及全校師生進行問卷調查，結果獲得全校師生9成支持，在學生會、研究生協會、學生代表大會爭取下，校方同意歲時祭儀假每學期4天，本人配偶或父母具原住民族身分均可請假，多元文化假則每學期2天。
台大學生會表示，多元文化假不限所屬族群，學生檢附活動參與相關證明，每學期可請2天，這是為了反映台灣作為多元文化共存共榮的土地，讓不同族群、宗教、信仰的人們能彼此尊重及理解，並積極保障族群所屬的活動之外，也鼓勵認識同在這片土地上的不同文化。