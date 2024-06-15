天氣預報／明2地高溫示警！全台熱浪再烤7天 未來一週北部飆36度
明（16）日西南風沉降影響，中午前後臺東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，花蓮縣為黃色燈號，清晨至上午西半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部、山區留意局部短暫雷陣雨。中央氣象署提醒，未來一週高溫炎熱，下週三起太平洋高壓增強，午後降雨零星，北部高溫上看攝氏36度。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員林定宜指出，未來一週天氣高溫炙熱，明（16）日西南風減弱，東南部地區受到焚風影響，但不會像今天出現極端高溫。未來一週溫度偏高，各地低溫達攝氏26度、27度以上，高溫飆攝氏33度至35度以上，尤其下週三（5/19）後太平洋高壓增強帶來沈降增溫，北部上看攝氏36度以上。
明（16）日中午前後臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣為黃色燈號，有出現36度高溫機會，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
明（16）日為西南風影響尾聲，清晨至上午西半部有局部短暫雨，其他地區多於到晴，午後北部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北山區有較大雨勢。
下週一、下週二（5/17~5/18）環境風轉南風，各地多雲到晴，清晨至上午中南部留意零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部、各地山區有局部短暫雷陣雨。
下週三至下週六（5/19~5/21）太平洋高壓增強，天氣穩定，各地多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部、個地山區有零星短暫陣雨，水氣減少、雨勢零星。