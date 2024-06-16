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天氣預報／高溫飆36度警戒區出爐！各地降雨機率　東南部留意焚風

▲今（16）日中午前後臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。（圖／NOWnews攝影中心）
▲今（16）日中午前後臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。（圖／NOWnews攝影中心）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（16）日西南風影響，馬祖有短暫陣雨或雷雨，金門有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖並有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午西半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區並有局部較大雨勢。

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西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣有焚風發生的機率，今（16）日中央氣象署發布高溫特報，中午前後臺東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣為黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上。

🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏28至34度
📍新北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏29至34度
📍桃園市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率50％ ，氣溫攝氏28至33度

🟡中台灣天氣
📍台中市：多雲時陰，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至33度

🟡南台灣天氣
📍台南市：多雲時陰短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度
📍高雄市：多雲短暫陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率70％，氣溫攝氏26至32度
📍臺東縣：多雲時晴，降雨機率50％，氣溫攝氏27至32度

▲未來一週溫度偏高，各地低溫達攝氏26度、27度以上，高溫飆攝氏33度至35度以上。（圖／中央氣象署提供）
▲未來一週溫度偏高，各地低溫達攝氏26度、27度以上，高溫飆攝氏33度至35度以上。（圖／中央氣象署提供）
▲。（圖／中央氣象署提供）
▲今日清晨至上午西半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（圖／中央氣象署提供）

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