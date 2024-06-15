陶晶瑩遭謠傳「被中國政府軟禁」！本人笑了：被釋放了要來看我
藝人陶晶瑩出道多年，不僅會主持又會唱歌，還開副業經營個人品牌，並在2005年和藝人李李仁結婚，育有1子1女，家庭生活相當幸福。不過近期陶晶瑩卻爆出「遭軟禁」的傳聞，有疑似是中國的網友假冒台灣媒體，在網路上散播假訊息，指出陶晶瑩曾在節目《茜問》上透露自己靠「加幣貨幣」賺錢，因此目前遭到中國政府拘留軟禁。讓陶晶瑩動怒，昨（14）日在社群上發聲，「這些假帳號怎麼這麼會編？！」最後還不忘消費自己：「如果我被『釋放出來』了，大家要不要在6月29日來北流看我？」
記者施以慧／綜合報導
這名疑似中國網友的不明人士，近日假冒台灣媒體在網路上用簡體字撰文，指出陶晶瑩日前曾在陳文茜主持的節目《茜問》中，透露自己額外的收入來源：「只投資了7800台幣於加密貨幣，結果在3、4個月內賺到第1個100萬。」假報導中還指出，雖然這項收入合法，但中國政府擔心節目播出後會造成大規模辭職，於是下令拘留陶晶瑩。報導內還提到，中國政府下令嚴禁任何媒體接觸陶晶瑩，但街上出現了數百名支持者參與集會，為陶晶瑩辯護。
對此，陶晶瑩今天在社群分享這篇假報導的截圖，澄清回應：「這些假帳號怎麼這麼會編？！謝謝很多朋友提醒我，但是我們也沒辦法，最近有關於我的新聞、只有#瘋陶秀是真的！」但後面還不忘消費自己：「話說如果我被『釋放出來』了，大家要不要在6月29日來北流看我？」最後更強調該報導是假帳號、假新聞，還放上hashtag直呼：「#天公伯啊。」